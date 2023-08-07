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Ворог атакував 14 населених пунктів Сумщини, є пошкодження

Ольга Глущенко Понеділок, 7 серпня 2023, 00:16
Ворог атакував 14 населених пунктів Сумщини, є пошкодження
Обстріли, ілюстративне фото Getty Images

Протягом минулого дня ворог здійснив 21 обстріл Сумської області, зафіксовано 139 вибухів, є пошкодження.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстріляно 14 населених пунктів у 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Середино-Будській, Шалигинській, Есманській, Новослобідській.

По Краснопільській громаді був мінометний обстріл, 20 вибухів) та артилерійський, 14 вибухів.

У Білопільській громаді зафіксовано 17 вибухів, ворог бив з артилерії та мінометів.

Есманська громада: мінометний обстріл (14 вибухів), артилерія (12 вибухів), кулеметний обстріл (5 черг).

У Середино-Будській громаді – 4 вибухи внаслідок мінометного обстрілу і 16 вибухів через артобстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено господарчу будівлю, паркан, мопед.

По Шалигінській громаді був мінометний обстріл, 11 вибухів.

У Новослобідській громаді зафіксовано обстріл з міномету, 11 вибухів і гранатомету, 15 вибухів.

По Хотінській громаді був мінометний обстріл, 5 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено два домогосподарства.

Теми: Сумська областьобстріл
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