Українські воїни вже знищили понад 250 тисяч окупантів
Понеділок, 7 серпня 2023, 08:14
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони ліквідували 540 загарбників, 12 ворожих артстем та 28 безпілотників.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 250 240 (+540) осіб ліквідовано,
- танків − 4 244 (+7) од,
- бойових броньованих машин − 8 270 (+8) од,
- артилерійських систем − 4 977 (+12) од,
- РСЗВ − 709 (+4) од,
- засобів ППО − 467 (+1) од,
- літаків − 315 (+0) од,
- гелікоптерів − 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 154 (+28) од,
- крилатих ракет − 1 377 (+18) од,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 7 451 (+10) од,
- спеціальної техніки − 735 (+1) од.
Дані уточнюються.
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