Українські воїни вже знищили понад 250 тисяч окупантів

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони ліквідували 540 загарбників, 12 ворожих артстем та 28 безпілотників.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно склали:

особового складу − близько 250 240 (+540) осіб ліквідовано,

танків − 4 244 (+7) од,

бойових броньованих машин − 8 270 (+8) од,

артилерійських систем − 4 977 (+12) од,

РСЗВ − 709 (+4) од,

засобів ППО − 467 (+1) од,

літаків − 315 (+0) од,

гелікоптерів − 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 154 (+28) од,

крилатих ракет − 1 377 (+18) од,

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 7 451 (+10) од,

спеціальної техніки − 735 (+1) од.

Дані уточнюються.