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Українські воїни вже знищили понад 250 тисяч окупантів

Ірина БалачукПонеділок, 7 серпня 2023, 08:14
Українські воїни вже знищили понад 250 тисяч окупантів
Український воїн. Фото з Telegram Володимира Зеленського

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони ліквідували 540 загарбників, 12 ворожих артстем та 28 безпілотників.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 250 240 (+540) осіб ліквідовано,  
  • танків − 4 244 (+7) од,
  • бойових броньованих машин − 8 270 (+8) од,
  • артилерійських систем − 4 977 (+12) од,
  • РСЗВ − 709 (+4) од,
  • засобів ППО − 467 (+1) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 154 (+28) од,
  • крилатих ракет − 1 377 (+18) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 7 451 (+10) од,
  • спеціальної техніки − 735 (+1) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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