Украинские воины уничтожили уже более 250 тысяч оккупантов
Понедельник, 7 августа 2023, 08:14
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки силы обороны ликвидировали 540 захватчиков, 12 вражеских артстем и 28 беспилотников.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава − около 250 240 (+540) человек ликвидировано,
- танков − 4 244 (+7) ед,
- боевых бронированных машин − 8 270 (+8) ед,
- артиллерийских систем − 4 977 (+12) ед,
- РСЗО − 709 (+4) ед,
- средств ПВО − 467 (+1) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 154 (+28) ед,
- крылатых ракет − 1 377 (+18) ед,
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 7 451 (+10) ед,
- специальной техники − 735 (+1) ед.
Данные уточняются.