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Украинские воины уничтожили уже более 250 тысяч оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 7 августа 2023, 08:14
Украинские воины уничтожили уже более 250 тысяч оккупантов
Украинский воин. Фото из Telegram Владимира Зеленского

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки силы обороны ликвидировали 540 захватчиков, 12 вражеских артстем и 28 беспилотников.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 250 240 (+540) человек ликвидировано, 
  • танков − 4 244 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 270 (+8) ед,
  • артиллерийских систем − 4 977 (+12) ед,
  • РСЗО − 709 (+4) ед,
  • средств ПВО − 467 (+1) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 154 (+28) ед,
  • крылатых ракет − 1 377 (+18) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 7 451 (+10) ед,
  • специальной техники − 735 (+1) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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