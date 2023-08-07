Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские воины уничтожили уже более 250 тысяч оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 7 августа 2023, 08:14
Украинские воины уничтожили уже более 250 тысяч оккупантов
Украинский воин. Фото из Telegram Владимира Зеленского

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки силы обороны ликвидировали 540 захватчиков, 12 вражеских артстем и 28 беспилотников.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 250 240 (+540) человек ликвидировано, 
  • танков − 4 244 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 270 (+8) ед,
  • артиллерийских систем − 4 977 (+12) ед,
  • РСЗО − 709 (+4) ед,
  • средств ПВО − 467 (+1) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 154 (+28) ед,
  • крылатых ракет − 1 377 (+18) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 7 451 (+10) ед,
  • специальной техники − 735 (+1) ед.

Данные уточняются.

Реклама:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcиявойнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

фото В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

видеоВымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

видеоМорпехи показали кадры освобождения Урожайного

Все новости...
Росcия
В России заявили о сбитии беспилотника в Калужской области
Военные США отреагировали на китайские и российские суда возле Аляски
Украинцы снова могут вернуться с территории РФ через пункт пропуска на Сумщине
Последние новости
23:04
В МИД работают над приглашением Украины на саммит G20
22:55
К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна
22:39
"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе
22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
22:15
Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"
21:59
Экономические новости 16 августа: временный морской коридор, БЭБ просит у правительства денег
21:47
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
21:38
фото На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
21:23
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Все новости...
Реклама: