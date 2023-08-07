Украинские воины уничтожили уже более 250 тысяч оккупантов

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки силы обороны ликвидировали 540 захватчиков, 12 вражеских артстем и 28 беспилотников.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.23 ориентировочно составили:

личного состава − около 250 240 (+540) человек ликвидировано,

танков − 4 244 (+7) ед,

боевых бронированных машин − 8 270 (+8) ед,

артиллерийских систем − 4 977 (+12) ед,

РСЗО − 709 (+4) ед,

средств ПВО − 467 (+1) ед,

самолетов − 315 (+0) ед,

вертолетов − 311 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 154 (+28) ед,

крылатых ракет − 1 377 (+18) ед,

кораблей/катеров − 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 7 451 (+10) ед,

специальной техники − 735 (+1) ед.

Данные уточняются.

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