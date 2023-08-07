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У Джидді погодили не всі пункти "формули миру", є деякі суперечки

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 7 серпня 2023, 18:42
У Джидді погодили не всі пункти формули миру, є деякі суперечки
Зустрічі у Джидді, ілюстративне фото ОП

На зустрічі у Саудівській Аравії держави-учасниці не дійшли згоди щодо усіх пунктів "формули миру" президента Володимира Зеленського, діалог щодо суперечливих питань триває.

Джерело: голова Офісу президента України Андрій Єрмак під час спілкування з журналістами в Києві, "Європейська правда"

Пряма мова Єрмака: "Якби усі країни вже зараз сказали: "Так, ми з усім згодні", то ми би до кінця місяця вже приймали "саміт миру". Є пункти, за якими взагалі нема заперечень, і є ті, за якими діалог триває".

Деталі: Керівник президентського офісу зазначив, що беззаперечним є пункт про територіальну цілісність України. 

За його словами, "жодних компромісів щодо територіальної цілісності, незалежності і суверенітету не може бути, і багато країн це підкреслювали". 

З пунктів, які досі лишаються проблемними, Єрмак назвав як приклад пункт про справедливість, що передбачає покарання російського політичного керівництва, винних у здійснення агресії, воєнних злочинів тощо, та відшкодування Україні. 

"Ще треба працювати із країнами Глобального півдня за важкими пунктами, як-то відповідальність. Але не тому, що вони проти, а тому що вони потребують більше пояснень, як це буде відбуватися", – зазначив Єрмак.

За його словами, протягом місяця має відбутися зустріч радників, де будуть обговорювати питання, за якими немає остаточної згоди.

Єрмак запевнив, що "на сьогодні не розглядається жодних інших ініціатив, крім мирного плану Зеленського".

Він також повідомив, що після зустрічі у Саудівській Аравії Україна планує провести низку самітів щодо "формули миру", представленої Зеленським.

Передісторія: 

Знати більше: 10 кроків до переговорів про мир з РФ. "Формула миру" від Зеленського на саміті G20

Теми: формула мируАндрій ЄрмакСаудівська АравіяУкраїна
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