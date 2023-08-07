ЄС нагадав про наслідки російської окупації Грузії на 15-річчя війни

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель засудив окупацією Росією грузинської території в п’ятнадцяту річницю російсько-грузинської війни серпня 2008 року.

Джерело: заява Борреля, опублікована Європейською службою зовнішніх справ, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Топ-дипломат ЄС підкреслив, що прихильність Європейського Союзу мирному врегулюванню конфлікту в Грузії сильна як ніколи.

Пряма мова: "Ми засуджуємо тривалу військову присутність Росії в Абхазії і Південній Осетії, що порушує міжнародне право й зобов'язання, взяті на себе Росією в межах угоди від 12 серпня 2008 року, укладеної за посередництва Європейського Союзу".

Більше деталей: Боррель наголосив, що запроваджені окупаційною адміністрацією Росії обмеження призвели до гуманітарних проблем і порушень прав місцевого населення.

Він запевнив, що Євросоюз готовий продовжувати свою участь у врегулюванні конфлікту, зокрема як співголова Женевських міжнародних дискусій і в межах діяльності спеціального представника та Моніторингової місії ЄС.

Пряма мова: "Європейський Союз підтверджує готовність і надалі долучатися до роботи зі стабілізації та врегулювання конфлікту в Грузії та знову заявляє про тверду підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Що передувало: