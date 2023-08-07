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У МЗС спростували, що 40-60% українських дипломатів не повертаються в Україну

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 7 серпня 2023, 19:34

У Міністерстві закордонних справ заявили, що оприлюднена в ЗМІ інформація про те, що 40-60% українських дипломатів не повертаються в Україну, не відповідає дійсності.

Джерело: про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в МЗС, "Європейська правда"

Деталі: "Дзеркало тижня" оприлюднило новину про нібито неповернення в Україну 40-60% українських дипломатів.

Дослівно: "Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Насправді, маємо таку ситуацію: з 24 лютого 2022 року після закінчення відрядження звільнилися з МЗС і не повернулися в Україну 18 кадрових дипломатів, а також 15 працівників, які працювали за контрактами. Остання категорія була працевлаштована за кордоном на фіксований термін без зобов'язань подальшого працевлаштування в МЗС. Тобто, якщо говорити про систему дипломатичної служби, то це 18 осіб".

Більше деталей: У відомстві зазначили, що загалом гранична чисельність співробітників закордонних дипломатичних установ України – 1485 осіб: "Кількість тих, хто не повернувся, насправді становить 1%".
Також наголошується, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба має чітку позицію: усі дипломати без винятків мають дотримуватися наказів МЗС щодо повернення після завершення їхніх відряджень.

Дослівно: "Показово, що публікація в "Дзеркалі тижня" з неправдивою інформацією збіглася в часі з дискредитаційною кампанією проти українських дипломатів, розгорнутою Службою зовнішньої розвідки РФ".

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Теми: МЗС
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