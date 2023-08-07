В МИД опровергли, что 40-60% украинских дипломатов не возвращаются в Украину

В Министерстве иностранных дел заявили, что обнародованная в СМИ информация о том, что 40-60% украинских дипломатов не возвращаются в Украину, не соответствует действительности.

Источник: об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в МИД, "Европейская правда"

Детали: "Зеркало недели" обнародовало новость о якобы невозвращении в Украину 40-60% украинских дипломатов.

Дословно: "Эта информация абсолютно не соответствует действительности. На самом деле, имеем следующую ситуацию: с 24 февраля 2022 года после окончания командировки уволились из МИД и не вернулись в Украину 18 кадровых дипломатов, а также 15 работников, которые работали по контрактам. Последняя категория была трудоустроена за рубежом на фиксированный срок без обязательств дальнейшего трудоустройства в МИД. То есть, если говорить о системе дипломатической службы, то это 18 человек".

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Больше деталей: В ведомстве отметили, что в целом предельная численность сотрудников зарубежных дипломатических учреждений Украины - 1485 человек: "Количество тех, кто не вернулся, на самом деле составляет 1%".

Также отмечается, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба имеет четкую позицию: все дипломаты без исключений должны придерживаться приказов МИД по возвращению после завершения их командировок.

Дословно: "Показательно, что публикация в "Зеркале недели" с ложной информацией совпала по времени с дискредитационной кампанией против украинских дипломатов, развернутой Службой внешней разведки РФ".

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