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Нардеп "відправив" Резнікова послом у Британію, в МЗС відреагували

Валентина РоманенкоВівторок, 1 серпня 2023, 13:33
Нардеп відправив Резнікова послом у Британію, в МЗС відреагували
ОЛЕГ НІКОЛЕНКО. ФОТО З FACEBOOK

Рішення про призначення послів України приймає президент за підсумками обговорення з міністром закордонних справ, розгляд кандидатур триває.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" 1 серпня

Пряма мова: "Рішення про призначення послів України приймає президент за підсумками обговорення з міністром закордонних справ. Розгляд відповідних кандидатур триває.

Водночас закликаємо українських народних депутатів, зокрема Олексія Гончаренка, не займатися кадровими призначеннями у сфері зовнішньої політики, оскільки ця тематика не належить до їхньої фахової компетенції".

Деталі: Представник фракції "Європейська солідарність" нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі написав, що міністра оборони Олексія Резнікова нібито можуть призначити послом у Британії.

"Водночас Резніков і сам не проти піти з посади міністра. Він хотів перейти в Міністерство юстиції. Але після звільнення Пристайка з посади посла в ОП вирішили за своєю новою традицією відправити послом не професійного дипломата, а міністра. В ОП уже дізнавалися, як Резнікова сприймуть у Британії. І отримали схвальну відповідь", - написав нардеп.

Теми: МЗС
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