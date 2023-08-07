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Латвія передала водоочисну станцію для Херсонської області

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 7 серпня 2023, 19:59
Латвія передала водоочисну станцію для Херсонської області
фото LSM

У понеділок Ризька міська рада та асоціація Tev повідомили про відправку водоочисної установки латвійського виробництва в Україну для допомоги Херсонській області, де сотні тисяч людей залишилися без доступу до питної води після руйнування греблі Каховської ГЕС.

Джерело: "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія LSM.

Деталі: Фільтруючи воду, станція очищає її як від хімічних, так і від мікробіологічних забруднень – до 99,5%. Загальний об'єм води, який може вмістити машина, становить 5 000 літрів, а очищати вона може 2 000 літрів на годину.

Це перша велика станція такого типу, яка надійшла в Україну. Її виготовлення зайняло близько місяця.

Цей проєкт був повністю профінансований Ризькою міською радою, загальна вартість склала близько 49 тисяч євро.

Рено Брінькіс, член правління асоціації Tev, розповів: "Близько двох місяців тому вони [Ризька дума] проголосували за те, щоб виділити 100 тисяч [євро] асоціації Tev, половину з них ми вже витратили, деякий час тому ми відправили спеціальний човен, повний всяких інструментів, валізи для фільтрації води. Ми тоді витратили половину, а це друга половина".

Також Брінькіс розповів, що зараз на благодійному порталі Ziedot.lv розпочато збір пожертвувань на ще одну систему очищення води такого ж типу.

Посол України в Латвії Анатолій Куцевол зазначив, що дуже задоволений допомогою асоціації Tev та Ризької міськради: "Я справді дуже радий, що у нас є така мобільна система очищення, яка буде корисна не тільки місту Херсону, а й усій Херсонській області, чим далі, тим більше вони зможуть з'ясовувати, де найбільше потрібна очищена вода, і переміщати станцію також".

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Теми: ЛатвіяХерсонська областьвода
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