В Одесі дозволять кафе та ресторанам працювати на годину довше

В Одесі дозволять закладам громадського харчування працювати на годину довше.

Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "Роботу кафе та ресторанів буде продовжено до 23:00. Але без дискотек!

Пішли назустріч бізнесу, внесли зміни до спільного наказу. Відтепер заклади громадського харчування можуть, за бажанням, працювати до 23:00.

Обмеження залишаються щодо розважальних заходів. Нагадую, що гучна музика, прожектори та дискотеки мають закінчуватися до 22:00!".

Деталі: За словами Кіпера, бізнес, у свою чергу, пообіцяв дотримуватися правил безпеки та відповідально дбати про персонал, який має вчасно добиратися додому до комендантської години.

Нагадаємо: Одеська ОВА видала розпорядження до 10 серпня підготувати пляжі для відкриття пляжного сезону.

Що передувало: В червні 2023 року влада обмежила роботу розважальних закладів в Одесі, дозволивши їм працювати з 09:00 до 22:00.

У липні Одещина зазнала масованих російських атак. Під прицілом була інфраструктура та українське продовольство.