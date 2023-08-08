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В Одесі дозволять кафе та ресторанам працювати на годину довше

Валентина РоманенкоВівторок, 8 серпня 2023, 12:33
В Одесі дозволять кафе та ресторанам працювати на годину довше
Олег Кіпер. фото з ТГ ОВА

В Одесі дозволять закладам громадського харчування працювати на годину довше.

Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "Роботу кафе та ресторанів буде продовжено до 23:00. Але без дискотек!

Пішли назустріч бізнесу, внесли зміни до спільного наказу. Відтепер заклади громадського харчування можуть, за бажанням, працювати до 23:00.

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Обмеження залишаються щодо розважальних заходів. Нагадую, що гучна музика, прожектори та дискотеки мають закінчуватися до 22:00!".

Деталі: За словами Кіпера, бізнес, у свою чергу, пообіцяв дотримуватися правил безпеки та відповідально дбати про персонал, який має вчасно добиратися додому до комендантської години.

Нагадаємо: Одеська ОВА видала розпорядження до 10 серпня підготувати пляжі для відкриття пляжного сезону.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: В червні 2023 року влада обмежила роботу розважальних закладів в Одесі, дозволивши їм працювати з 09:00 до 22:00.

У липні Одещина зазнала масованих російських атак. Під прицілом була інфраструктура та українське продовольство.

Теми: Одеса
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