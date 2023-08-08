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В Одессе разрешат кафе и ресторанам работать на час дольше

Валентина РоманенкоВторник, 8 августа 2023, 12:33
В Одессе разрешат кафе и ресторанам работать на час дольше
Олег Кипер. фото из ТГ ОВА

В Одессе позволят заведениям общественного питания работать на час дольше.

Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "Работа кафе и ресторанов будет продлена до 23:00. Но без дискотек!

Пошли навстречу бизнесу, внесли изменения в совместный приказ. Отныне заведения общественного питания могут, по желанию, работать до 23:00.

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Ограничения остаются по развлекательным мероприятиям. Напоминаю, что громкая музыка, прожекторы и дискотеки должны заканчиваться до 22:00!".

Детали: По словам Кипера, бизнес, в свою очередь, пообещал соблюдать правила безопасности и ответственно заботиться о персонале, который должен вовремя добираться домой до комендантского часа.

Напомним: Одесская ОГА выдала распоряжение до 10 августа подготовить пляжи для открытия пляжного сезона.

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Что предшествовало: В июне 2023 года власти ограничили работу развлекательных заведений в Одессе, позволив им работать с 09:00 до 22:00.

В июле Одесская область подверглась массированным российским атакам. Под прицелом была инфраструктура и украинское продовольствие.

Темы: Одесса
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