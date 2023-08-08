Юніорський ЧЄ-2023 з легкої атлетики: Україна здобула перше "золото" в метанні диску

18-річний метальник диска Михайло Брудін здобув перше "золото" для України на юніорському чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Єрусалимі.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: Брудін став переможцем кваліфікації у метанні диска вагою 1.75 кг на юніорському Євро. Причому зробив це український легкоатлет з новим особистим рекордом та найкращим результатом сезону у світі серед юніорів - у першій ж спробі виконав норматив і пройшов до фіналу зі спробою 65.48 м.

У фіналі Брудін боровся за звання чемпіона з 12-ма іншими метальниками. І здобув переконливу перемогу: найближчого переслідувача український легкоатлет випередив на понад 6 метрів.

Михайло Брудін – 18-річний метальник диска, який народився в Донецьку і представляє Донецьку область. До початку повномасштабного вторгнення Росії до України тренувався в Дружківці. Чемпіон Європи U18, бронзовий призер чемпіонату світу U20. Обидва досягнення підкорились йому у 2022 році.