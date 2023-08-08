Нідерландські військові не братимуть участь у спортивних змаганнях, якщо в них заявлені росіяни
Нідерландським військовослужбовцям більше не дозволять брати участь від імені Міноборони у міжнародних спортивних заходах, якщо в них заявлені російські та білоруські військовослужбовці, так триватиме, поки Росія веде війну.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NL Times
"З огляду на незаконну російську війну проти України і залучення до неї Білорусі, Міністерство оборони вважає небажаним, щоб голландські солдати зустрічалися з солдатами з Росії та Білорусі на спортивних заходах", – заявила Оллонгрен.
У відповідь на "цей випадок" Міністерство оборони коригує керівні принципи участі у військових спортивних заходах, повідомила вона. "При цьому Міністерство оборони також вважає, що спорт є важливим засобом пропаганди для російського режиму", – сказала Оллонгрен.
За чинними правилами, нідерландські військовослужбовцями не повинні шукати контакту з російськими та білоруськими військовими під час міжнародних заходів. Міністерство визнало, що чинних інструкцій "недостатньо для проведення військово-спортивних заходів".
За словами Оллонгрен, ні вона, ні командувач збройними силами не надавали дозволу на участь військових у турнірі з дзюдо. Речник командувача Збройних сил повідомив минулого тижня, що участь у турнірі координувало Бюро міжнародного військового спорту. Він не зміг вказати, до якого рівня міністерство знало про участь своїх солдатів у турнірі.
За словами Оллонгрен, Міністерство оборони повинно було скоригувати інструкції раніше. Вона підтримала позицію Нідерландського олімпійського комітету не підтримувати спортсменів і федерації, коли вони беруть участь у змаганнях, де російські та білоруські спортсмени виступають під своїми національними прапорами.
Що було раніше:
- Голови міністерств закордонних справ трьох країн Балтії звернулись до Міжнародного олімпійського комітету із закликом не допустити росіян і білорусів до прийдешніх Олімпійських ігор у Парижі навіть у нейтральному статусі.
- В лютому близько 30 країн, включно з господаркою Олімпіади-2024 Францією, закликали МОК усунути росіян і білорусів від участі у іграх в Парижі через проблеми з чіткістю "нейтралітету" спортсменів. Цей заклик підтримали і в керівництві Ради Європи.