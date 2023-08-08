Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Юниорский ЧЕ-2023 по легкой атлетике: Украина завоевала первое "золото" в метании диска

Станислав ПогориловВторник, 8 августа 2023, 21:11
Юниорский ЧЕ-2023 по легкой атлетике: Украина завоевала первое золото в метании диска
Михаил Брудин, фото: Getty Images

18-летний метатель диска Михаил Брудин завоевал первое "золото" для Украины на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике в Иерусалиме.

Источник: "Суспільне Спорт"

Детали: Брудин стал победителем квалификации в метании диска весом 1.75 кг на юниорском Евро. Причем сделал это украинский легкоатлет с новым личным рекордом и лучшим результатом сезона в мире среди юниоров - в первой же попытке выполнил норматив и прошел в финал с попыткой 65.48 м.

В финале Брудин боролся за звание чемпиона с 12-ю другими метателями. И одержал убедительную победу: ближайшего преследователя украинский легкоатлет опередил более чем на 6 метров.

Реклама:

Михаил Брудин - 18-летний метатель диска, который родился в Донецке и представляет Донецкую область. До начала полномасштабного вторжения России в Украину тренировался в Дружковке. Чемпион Европы U18, бронзовый призер чемпионата мира U20. Оба достижения покорились ему в 2022 году.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: спортУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 09:10Взрыв на заправке в России: 35 погибших

В Раде предлагают легализовать порнографию

фото, видео Россия нанесла массированный ракетный удар по 7 областям: 3 погибших, пожары, много разрушений

видеоПосле военкоматов Зеленский взялся за "некачественные ВВК": готовит решение

Фонд Сороса почти полностью сворачивает деятельность в ЕС

Глава "Сенс банка" подал в отставку – джерела

Все новости...
спорт
Нидерландские военные не будут участвовать в спортивных соревнованиях, если в них заявлены россияне
Звездные команды Шевченко и Зинченко сыграли в Лондоне в поддержку Украины
Харлан об угрозах россиян после скандала - присылали фото убитых бойцов и звонили
Последние новости
11:00
В Армении грузовик столкнулся с микроавтобусом: погибли 11 человек
10:43
Атака на Львовскую область: 15 раненых, 40 домов повреждены
10:39
Российский центробанк экстренно и резко повысил ключевую ставку
10:33
Российские диверсанты пытались проникнуть в Украину на Черниговщине – Наев
10:29
Экспертиза признала поврежденный россиянами дом в Киеве восстанавливаемым. В КГГА его хотели снести
10:24
фото, обновлено от 09:10Взрыв на заправке в России: 35 погибших
10:16
Британская разведка рассказала, как Кадыров доказывает свою лояльность Путину
10:14
Трампу выдвинули четвертое уголовное обвинение
10:05
В Раде предлагают легализовать порнографию
10:03
фото, видео Россия нанесла массированный ракетный удар по 7 областям: 3 погибших, пожары, много разрушений
Все новости...
Реклама: