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Юниорский ЧЕ-2023 по легкой атлетике: Украина завоевала первое "золото" в метании диска

Станислав ПогориловВторник, 8 августа 2023, 21:11
Юниорский ЧЕ-2023 по легкой атлетике: Украина завоевала первое золото в метании диска
Михаил Брудин, фото: Getty Images

18-летний метатель диска Михаил Брудин завоевал первое "золото" для Украины на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике в Иерусалиме.

Источник: "Суспільне Спорт"

Детали: Брудин стал победителем квалификации в метании диска весом 1.75 кг на юниорском Евро. Причем сделал это украинский легкоатлет с новым личным рекордом и лучшим результатом сезона в мире среди юниоров - в первой же попытке выполнил норматив и прошел в финал с попыткой 65.48 м.

В финале Брудин боролся за звание чемпиона с 12-ю другими метателями. И одержал убедительную победу: ближайшего преследователя украинский легкоатлет опередил более чем на 6 метров.

Михаил Брудин - 18-летний метатель диска, который родился в Донецке и представляет Донецкую область. До начала полномасштабного вторжения России в Украину тренировался в Дружковке. Чемпион Европы U18, бронзовый призер чемпионата мира U20. Оба достижения покорились ему в 2022 году.

Темы: спортУкраина
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