У РФ різко зросли втрати на Луганщині: 500 поранених окупантів доставили в Бєлгород

У росіян суттєво збільшилася кількість загиблих і поранених на Сватівсько-Кремінському напрямку Луганської області, за перший тиждень серпня близько 500 поранених окупантів було відправлено до російського міста Бєлгород.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "На тлі успішних бойових дій Сил оборони України значно збільшилась кількість втрат в підрозділах російських окупаційних військ. Зокрема, різко збільшилася кількість поранених та загиблих військовослужбовців російських окупаційних військ на Сватівсько-Кремінському напрямку.

У період з 1 по 7 серпня з зазначеного напрямку до шпиталю міста Бєлгород було відправлено близько 500 окупантів з вогневими пораненнями різного ступеня тяжкості".

Деталі: За інформацією Генштабу, російські окупанти, щоби приховати свої втрати, відправляють тіла загиблих у Ростов-на-Дону.

У Генштабі також повідомили, що з метою організації евакуації поранених у Сватове Луганської області прибули медичні працівники загону спеціального призначення 442 окружного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони РФ.