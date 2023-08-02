Оператори країн Балтії вирішили відключитись від електросистеми Росії

Оператори систем передання електроенергії Естонії, Латвії та Литви прийняли рішення про від’єднання від контрольованої Росією системи й синхронне підключення до континентальної європейської мережі − відповідну угоду підписали 2 серпня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство енергетики Литви

Деталі: Угода між операторами мереж Elering, AST та Litgrid передбачає, що остаточне від’єднання від російської системи й перехід на європейську відбудеться в лютому 2025 року.

Документ також передбачає, що країни Балтії спільно вийдуть з контракту BRELL, укладеного з російськими та білоруськими операторами, влітку 2024 року, за півроку до синхронізації.

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Необхідні роботи, як-то встановлення перших синхронних конденсаторів, систем управління та реконструкція третьої лінії між Естонією та Латвією, будуть завершені до узгодженої дати. Інші проєкти балтійських операторів систем передання електроенергії планують втілити до кінця 2025 року або пізніше.

Угоду ще мають схвалити прем'єр-міністри Естонії, Латвії та Литви − це очікується в найближчі дні.

Для довідки: Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.

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