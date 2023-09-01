Авіація завдала 14 ударів по районах скупчення ворога – зведення

За минулу добу українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу ворога.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Деталі: Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетний та 44 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах.

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Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Козачої Лопані Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

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На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Борова, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, Рай-Олександрівки Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Орлівка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки Донецької області. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорвіка, Побєда, Мар’їнка, Курахово, Новомихайлівка, Катеринівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти як Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Оріхова Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Миколаївки та Ольгівки Херсонської області, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Станіслав, Ольгівка, Понятівка, Велетенське, Антонівка Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 артилерійський засіб на вогневій позиції та 2 радіолокаційні станції противника.