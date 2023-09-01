Керівник Мінкульту заявив, що за нетверезе кермування вже відповів, а авто тестя ще задекларує

Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв спростовує інформацію щодо "систематичних порушень правил дорожнього руху" та "невиконання вимог декларування" ним.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на заяву Ростислава Карандєєва

Деталі: Чиновник заявив, що відповів на телефонний дзвінок журналістки Слідство.Інфо й надав документи, які її цікавили. Проте після спілкування та виходу публікації мережею розлетілась інформація про "злісні" порушення ним правил дорожнього руху та невиконання вимог щодо декларування.

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За словами Карандєєва, за останній рік він має "єдиний штраф за неправильне паркування".

Пряма мова: "У 2015 році я був запідозрений у керуванні автомобілем у нетверезому стані. За рішенням суду – не кермував рік. Я повною мірою поніс відповідальність за цей інцидент перед законом".

Деталі: Стосовно ситуації з декларуванням, Карандєєв зауважив, що Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку його декларації за 2020 рік – і отримані зауваження він врахував у повторно поданій, виправленій декларації.

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Пряма мова: "Автомобіль Mazda CX5, яким я зараз користуюсь, належить батькові моєї дружини. До 2022 року я кермував вказаним автомобілем вкрай рідко, тож це не потребувало декларування.

Після початку повномасштабної війни я користуюся автівкою тестя постійно, що, звісно, буде відображене в декларації, яку я обов’язково подам, щоб уникнути непорозумінь у цій темі".

Цьому передувало: 31 серпня видання "Слідство.Інфо" опублікувало матеріал про те, що нинішній виконувач обов'язків міністра культури та інформаційні політики Ростислав Карандєєв їздить на незадекларованому авто, а також "керував автівкою у нетверезому стані, потрапляв у ДТП та неодноразово отримував штрафи".

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