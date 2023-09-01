Керівник Мінкульту заявив, що за нетверезе кермування вже відповів, а авто тестя ще задекларує
Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв спростовує інформацію щодо "систематичних порушень правил дорожнього руху" та "невиконання вимог декларування" ним.
Джерело: "Укрінформ" із посиланням на заяву Ростислава Карандєєва
Деталі: Чиновник заявив, що відповів на телефонний дзвінок журналістки Слідство.Інфо й надав документи, які її цікавили. Проте після спілкування та виходу публікації мережею розлетілась інформація про "злісні" порушення ним правил дорожнього руху та невиконання вимог щодо декларування.
За словами Карандєєва, за останній рік він має "єдиний штраф за неправильне паркування".
Пряма мова: "У 2015 році я був запідозрений у керуванні автомобілем у нетверезому стані. За рішенням суду – не кермував рік. Я повною мірою поніс відповідальність за цей інцидент перед законом".
Деталі: Стосовно ситуації з декларуванням, Карандєєв зауважив, що Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку його декларації за 2020 рік – і отримані зауваження він врахував у повторно поданій, виправленій декларації.
Пряма мова: "Автомобіль Mazda CX5, яким я зараз користуюсь, належить батькові моєї дружини. До 2022 року я кермував вказаним автомобілем вкрай рідко, тож це не потребувало декларування.
Після початку повномасштабної війни я користуюся автівкою тестя постійно, що, звісно, буде відображене в декларації, яку я обов’язково подам, щоб уникнути непорозумінь у цій темі".
Цьому передувало: 31 серпня видання "Слідство.Інфо" опублікувало матеріал про те, що нинішній виконувач обов'язків міністра культури та інформаційні політики Ростислав Карандєєв їздить на незадекларованому авто, а також "керував автівкою у нетверезому стані, потрапляв у ДТП та неодноразово отримував штрафи".
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