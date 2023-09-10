Контрнаступ продовжиться і в холодну сиру погоду – Буданов

Український контрнаступ проти російських військ триватиме і під час холодної і вологої погоди наприкінці цього року, незважаючи на те, що воювати стане важче.

Джерело: начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов під час зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), цитує Reuters

Пряма мова: "Бойові дії так чи інакше триватимуть. У холоді, сирості і багнюці воювати важче. Бойові дії будуть продовжуватися. Контрнаступ буде продовжуватися".

Реклама:

Деталі: Видання нагадує, що влітку Україна розпочала анонсований контрнаступ, в результаті якого за три місяці було відвойовано більше десятка сіл на півдні і сході країни, але він ускладнюється замінованими полями і глибоко укріпленими російськими військами.

Захід надав військову техніку на мільярди доларів і підготував тисячі українських бійців для контрнаступу, щоб допомогти Києву повернути собі територію.

Але повільний прогрес контрнаступу викликав занепокоєння серед прихильників Києва, що Захід може не впоратися з підтримкою масштабу військової допомоги, необхідної для того, щоб Україна продовжувала боротися з такою ж інтенсивністю.

ВІДЕО ДНЯ

"Наш контрнаступ відбувається на кількох напрямках", – сказав Буданов, визнавши, що прогрес був повільнішим, ніж він хотів, і охарактеризувавши ситуацію як складну.

Крім величезної концентрації російських мін, він назвав велику кількість малих російських дронів-камікадзе ключовим фактором, який досі сповільнював прогрес контрнаступу.

Нагадаємо: Буданов вважає, що війна РФ проти України не буде довготривалою.