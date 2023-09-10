Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Контрнаступ продовжиться і в холодну сиру погоду – Буданов

Ольга Глущенко Неділя, 10 вересня 2023, 05:24
Контрнаступ продовжиться і в холодну сиру погоду – Буданов
Кирило Буданов, фото Дмитра Ларіна, УП

Український контрнаступ проти російських військ триватиме і під час холодної і вологої погоди наприкінці цього року, незважаючи на те, що воювати стане важче.

Джерело: начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов під час зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), цитує Reuters

Пряма мова: "Бойові дії так чи інакше триватимуть. У холоді, сирості і багнюці воювати важче. Бойові дії будуть продовжуватися. Контрнаступ буде продовжуватися".

Реклама:

Деталі: Видання нагадує, що влітку Україна розпочала анонсований контрнаступ, в результаті якого за три місяці було відвойовано більше десятка сіл на півдні і сході країни, але він ускладнюється замінованими полями і глибоко укріпленими російськими військами.

Захід надав військову техніку на мільярди доларів і підготував тисячі українських бійців для контрнаступу, щоб допомогти Києву повернути собі територію.

Але повільний прогрес контрнаступу викликав занепокоєння серед прихильників Києва, що Захід може не впоратися з підтримкою масштабу військової допомоги, необхідної для того, щоб Україна продовжувала боротися з такою ж інтенсивністю.

ВІДЕО ДНЯ

"Наш контрнаступ відбувається на кількох напрямках", – сказав Буданов, визнавши, що прогрес був повільнішим, ніж він хотів, і охарактеризувавши ситуацію як складну.

Крім величезної концентрації російських мін, він назвав велику кількість малих російських дронів-камікадзе ключовим фактором, який досі сповільнював прогрес контрнаступу.

Нагадаємо: Буданов вважає, що війна РФ проти України не буде довготривалою.

Теми: контрнаступБудановрозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
контрнаступ
ISW проаналізував, на яких напрямках просуваються Сили оборони
Розвідка Естонії розповіла, від чого залежить подальший успіх контрнаступу України
Розвідка Британії: Росіяни перекидають під Роботине підкріплення, щоб стримати ЗСУ
Останні новини
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
Усі новини...
Реклама: