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Контрнаступление продолжится и в холодную сырую погоду – Буданов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 10 сентября 2023, 05:24
Контрнаступление продолжится и в холодную сырую погоду – Буданов
Кирилл Буданов, фото Дмитрия Ларина, УП

Украинское контрнаступление против российских войск будет продолжаться и во время холодной и влажной погоды в конце этого года, несмотря на то, что воевать станет труднее.

Источник: начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов во время встречи "Ялтинской европейской стратегии" (YES), цитирует Reuters

Прямая речь: "Боевые действия так или иначе будут продолжаться. В холоде, сырости и грязи воевать труднее. Боевые действия будут продолжаться. Контрнаступление будет продолжаться".

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Детали: Издание напоминает, что летом Украина начала анонсированное контрнаступление, в результате которого за три месяца было отвоевано более десятка сел на юге и востоке страны, но оно осложняется заминированными полями и глубоко укрепленными российскими войсками.

Запад предоставил военную технику на миллиарды долларов и подготовил тысячи украинских бойцов для контрнаступления, чтобы помочь Киеву вернуть себе территорию.

Но медленный прогресс контрнаступления вызвал беспокойство среди сторонников Киева, что Запад может не справиться с поддержкой масштаба военной помощи, необходимой для того, чтобы Украина продолжала бороться с такой же интенсивностью.

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"Наше контрнаступление происходит на нескольких направлениях", - сказал Буданов, признав, что прогресс был медленнее, чем он хотел, и охарактеризовав ситуацию как сложную.

Помимо огромной концентрации российских мин, он назвал большое количество малых российских дронов-камикадзе ключевым фактором, который до сих пор замедлял прогресс контрнаступления.

Напомним: Буданов считает, что война РФ против Украины не будет долговременной.

Темы: контрнаступлениеБудановразведка
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