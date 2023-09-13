Псевдовибори окупантів: дрони-камікадзе "перевірили" умови зберігання бюлетенів

У тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області три українські дрони-камікадзе атакували "виборчу дільницю", де зберігалися заповнені бюлетені.

Джерело: співрозмовник УП в Службі безпеки України

Деталі: Дрони-камікадзе "перевірили" умови зберігання бюлетенів на виборчій дільниці окупантів.

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За словами джерела "Української правди", цю "бавовну" окупантам влаштувала СБУ.

Українські дрони-камікадзе «перевірили» умови зберігання бюлетенів на виборчій дільниці окупантів pic.twitter.com/8TEPOsIs9s — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 13, 2023

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Пряма мова: "Окупанти звозили бюлетені сюди протягом 10 днів під час віддаленого "голосування" з усіх населених пунктів Благовіщенської ОТГ (Благовіщенка, Іванівка, Новодніпровка).

Після трьох ранкових прильотів ця виборча дільниця так і не запрацювала, а заповнені під дулами автоматів бюлетені були пошкоджені.

Інформація про вибухи на цій дільниці змусила неабияк понервувати "членів" інших виборчих дільниць у цьому районі".

Передісторія: