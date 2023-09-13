Псевдовибори окупантів: дрони-камікадзе "перевірили" умови зберігання бюлетенів
У тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області три українські дрони-камікадзе атакували "виборчу дільницю", де зберігалися заповнені бюлетені.
Джерело: співрозмовник УП в Службі безпеки України
Деталі: Дрони-камікадзе "перевірили" умови зберігання бюлетенів на виборчій дільниці окупантів.
За словами джерела "Української правди", цю "бавовну" окупантам влаштувала СБУ.
Українські дрони-камікадзе «перевірили» умови зберігання бюлетенів на виборчій дільниці окупантів pic.twitter.com/8TEPOsIs9s— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 13, 2023
Пряма мова: "Окупанти звозили бюлетені сюди протягом 10 днів під час віддаленого "голосування" з усіх населених пунктів Благовіщенської ОТГ (Благовіщенка, Іванівка, Новодніпровка).
Після трьох ранкових прильотів ця виборча дільниця так і не запрацювала, а заповнені під дулами автоматів бюлетені були пошкоджені.
Інформація про вибухи на цій дільниці змусила неабияк понервувати "членів" інших виборчих дільниць у цьому районі".
Передісторія:
- Росія оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року незаконних "виборів" до місцевих фейкових адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України та в Автономній Республіці Крим.
- За даними речника СБУ Артема Дехтяренка, українська спецслужба встановила особи понад 3,5 тисяч колаборантів та їхніх російських "кураторів", які беруть участь в організації незаконного голосування, а також "кандидатів" на цих псевдовиборах.
- Водночас, за словами Дехтяренка, після "бавовни" на так званій "виборчій дільниці" у тимчасово окупованому місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області, охочих допомагати ворогу поменшало. За даними джерел УП, за вибухами у Кам’янці-Дніпровській стоїть СБУ.
- Повідомлялося, що на території окупованої Херсонщини місцеві жителі намагаються уникати участі у так званих "виборах" які організували російські окупанти.
- За вибухами на території Бердянського муніципального ліцею, де ворог розташував одну з "виборчих дільниць", також стоїть Служба безпеки України.