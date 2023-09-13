Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Псевдовыборы оккупантов: дроны-камикадзе "проверили" условия хранения бюллетеней

Валентина РоманенкоСреда, 13 сентября 2023, 09:28
Псевдовыборы оккупантов: дроны-камикадзе проверили условия хранения бюллетеней
иллюстративное фото СБУ

Во временно оккупированной Благовещенке Запорожской области три украинских дрона-камикадзе атаковали "избирательный участок", где хранились заполненные бюллетени.

Источник: собеседник УП в Службе безопасности Украины

Детали: Дроны-камикадзе "проверили" условия хранения бюллетеней на избирательном участке оккупантов.

Реклама:

По словам источника "Украинской правды", эту "бавовну" оккупантам устроила СБУ.

Прямая речь: "Оккупанты свозили бюллетени сюда в течение 10 дней во время удаленного "голосования" из всех населенных пунктов Благовещенской ОТГ (Благовещенка, Ивановка, Новоднепровка).

ВИДЕО ДНЯ

После трех утренних прилетов этот избирательный участок так и не заработал, а заполненные под дулами автоматов бюллетени были повреждены".

Предыстория:

  • Россия объявила о проведении 8-10 сентября 2023 года незаконных "выборов" в местные фейковые администрации на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и в Автономной Республике Крым.
  • По данным спикера СБУ Артема Дехтяренко, украинская спецслужба установила личности более 3,5 тысяч коллаборантов и их российских "кураторов", которые участвуют в организации незаконного голосования, а также "кандидатов" на этих псевдовыборах.
  • В то же время, по словам Дехтяренко, после "бавовны" на так называемом "избирательном участке" во временно оккупированном городе Каменка-Днепровская Запорожской области, желающих помогать врагу стало меньше. По данным источников УП, за взрывами в Каменке-Днепровской стоит СБУ.
  • Сообщалось, что на территории оккупированной Херсонщины местные жители пытаются избегать участия в так называемых "выборах", которые организовали российские оккупанты.
  • За взрывами на территории Бердянского муниципального лицея, где враг расположил один из "избирательных участков", также стоит Служба безопасности Украины.

Темы: Запорожская областьоккупацияСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Запорожская область
На Мелитопольском направлении Силы обороны вытесняют россиян с позиций – Генштаб
РФ ударила ракетой по открытой местности в Запорожском районе
Украинские военные продвигаются в районе Бахмута и на Запорожье – ISW
Последние новости
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
Все новости...
Реклама: