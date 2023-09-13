Псевдовыборы оккупантов: дроны-камикадзе "проверили" условия хранения бюллетеней
Во временно оккупированной Благовещенке Запорожской области три украинских дрона-камикадзе атаковали "избирательный участок", где хранились заполненные бюллетени.
Источник: собеседник УП в Службе безопасности Украины
Детали: Дроны-камикадзе "проверили" условия хранения бюллетеней на избирательном участке оккупантов.
По словам источника "Украинской правды", эту "бавовну" оккупантам устроила СБУ.
Українські дрони-камікадзе «перевірили» умови зберігання бюлетенів на виборчій дільниці окупантів pic.twitter.com/8TEPOsIs9s— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 13, 2023
Прямая речь: "Оккупанты свозили бюллетени сюда в течение 10 дней во время удаленного "голосования" из всех населенных пунктов Благовещенской ОТГ (Благовещенка, Ивановка, Новоднепровка).
После трех утренних прилетов этот избирательный участок так и не заработал, а заполненные под дулами автоматов бюллетени были повреждены".
Предыстория:
- Россия объявила о проведении 8-10 сентября 2023 года незаконных "выборов" в местные фейковые администрации на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и в Автономной Республике Крым.
- По данным спикера СБУ Артема Дехтяренко, украинская спецслужба установила личности более 3,5 тысяч коллаборантов и их российских "кураторов", которые участвуют в организации незаконного голосования, а также "кандидатов" на этих псевдовыборах.
- В то же время, по словам Дехтяренко, после "бавовны" на так называемом "избирательном участке" во временно оккупированном городе Каменка-Днепровская Запорожской области, желающих помогать врагу стало меньше. По данным источников УП, за взрывами в Каменке-Днепровской стоит СБУ.
- Сообщалось, что на территории оккупированной Херсонщины местные жители пытаются избегать участия в так называемых "выборах", которые организовали российские оккупанты.
- За взрывами на территории Бердянского муниципального лицея, где враг расположил один из "избирательных участков", также стоит Служба безопасности Украины.