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Псевдовыборы оккупантов: дроны-камикадзе "проверили" условия хранения бюллетеней

Валентина РоманенкоСреда, 13 сентября 2023, 09:28
Псевдовыборы оккупантов: дроны-камикадзе проверили условия хранения бюллетеней
иллюстративное фото СБУ

Во временно оккупированной Благовещенке Запорожской области три украинских дрона-камикадзе атаковали "избирательный участок", где хранились заполненные бюллетени.

Источник: собеседник УП в Службе безопасности Украины

Детали: Дроны-камикадзе "проверили" условия хранения бюллетеней на избирательном участке оккупантов.

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По словам источника "Украинской правды", эту "бавовну" оккупантам устроила СБУ.

Прямая речь: "Оккупанты свозили бюллетени сюда в течение 10 дней во время удаленного "голосования" из всех населенных пунктов Благовещенской ОТГ (Благовещенка, Ивановка, Новоднепровка).

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После трех утренних прилетов этот избирательный участок так и не заработал, а заполненные под дулами автоматов бюллетени были повреждены".

Предыстория:

  • Россия объявила о проведении 8-10 сентября 2023 года незаконных "выборов" в местные фейковые администрации на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и в Автономной Республике Крым.
  • По данным спикера СБУ Артема Дехтяренко, украинская спецслужба установила личности более 3,5 тысяч коллаборантов и их российских "кураторов", которые участвуют в организации незаконного голосования, а также "кандидатов" на этих псевдовыборах.
  • В то же время, по словам Дехтяренко, после "бавовны" на так называемом "избирательном участке" во временно оккупированном городе Каменка-Днепровская Запорожской области, желающих помогать врагу стало меньше. По данным источников УП, за взрывами в Каменке-Днепровской стоит СБУ.
  • Сообщалось, что на территории оккупированной Херсонщины местные жители пытаются избегать участия в так называемых "выборах", которые организовали российские оккупанты.
  • За взрывами на территории Бердянского муниципального лицея, где враг расположил один из "избирательных участков", также стоит Служба безопасности Украины.

Темы: Запорожская областьоккупацияСБУ
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