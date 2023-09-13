Псевдовыборы оккупантов: дроны-камикадзе "проверили" условия хранения бюллетеней

Во временно оккупированной Благовещенке Запорожской области три украинских дрона-камикадзе атаковали "избирательный участок", где хранились заполненные бюллетени.

Источник: собеседник УП в Службе безопасности Украины

Детали: Дроны-камикадзе "проверили" условия хранения бюллетеней на избирательном участке оккупантов.

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По словам источника "Украинской правды", эту "бавовну" оккупантам устроила СБУ.

Українські дрони-камікадзе «перевірили» умови зберігання бюлетенів на виборчій дільниці окупантів pic.twitter.com/8TEPOsIs9s — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 13, 2023

Прямая речь: "Оккупанты свозили бюллетени сюда в течение 10 дней во время удаленного "голосования" из всех населенных пунктов Благовещенской ОТГ (Благовещенка, Ивановка, Новоднепровка).

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После трех утренних прилетов этот избирательный участок так и не заработал, а заполненные под дулами автоматов бюллетени были повреждены".

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