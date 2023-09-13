На супутникових знімках зафіксували наслідки атаки на бухту Севастополя

Наслідки української атаки на Севастопольський морський завод зафіксували на супутникових знімках.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода"

Деталі: На знімках з сервісу Planet.com видно різницю між бухтою 12 та 13 вересня.

Реклама:

фото - радіо свобода

фото - радіо свобода

13 вересня Sky News з посиланням на джерела заявили, що російські кораблі були пошкоджені за допомогою британських крилатих ракет Storm Shadow.

Водночас Головне управління розвідки у коментарі УП підтвердило пошкодження підводного човна "Ростов-на-дону" (проект 636) та знищення великого десантного корабля "Минск" (проект 775), які знаходились в сухому доці судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе.

Севастопольська бухта 14 вересня Фото надане джерелом уп в розвідці

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ