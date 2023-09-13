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На супутникових знімках зафіксували наслідки атаки на бухту Севастополя

"Українська правда"Середа, 13 вересня 2023, 18:50
На супутникових знімках зафіксували наслідки атаки на бухту Севастополя
ФОТО: OSINTTECHNICAL

Наслідки української атаки на Севастопольський морський завод зафіксували на супутникових знімках.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода"

Деталі: На знімках з сервісу Planet.com видно різницю між бухтою 12 та 13 вересня. 

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фото - радіо свобода
 
фото - радіо свобода

13 вересня Sky News з посиланням на джерела заявили, що російські кораблі були пошкоджені за допомогою британських крилатих ракет Storm Shadow.

Водночас Головне управління розвідки у коментарі УП підтвердило пошкодження підводного човна "Ростов-на-дону" (проект 636) та знищення великого десантного корабля "Минск" (проект 775), які знаходились в сухому доці судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе.

 
Севастопольська бухта 14 вересня
Фото надане джерелом уп в розвідці

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ
  • У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок ракетного удару було пошкоджено два кораблі.
  • Українське видання "Defense Express" писало про виведення з ладу на тривалий термін або навіть повне знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" і великого десантного корабля "Мінськ". 
  • Дослідники OSINT повідомили, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкоджено два судна: великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo. Російський Telegram-канал Baza писав, що внаслідок атаки пошкодили великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".
  • Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам за те, що окупантів "штормить" у Севастополі.

Теми: Севастополькораблівійна
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