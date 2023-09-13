На супутникових знімках зафіксували наслідки атаки на бухту Севастополя
Середа, 13 вересня 2023, 18:50
Наслідки української атаки на Севастопольський морський завод зафіксували на супутникових знімках.
Джерело: російська служба "Радіо Свобода"
Деталі: На знімках з сервісу Planet.com видно різницю між бухтою 12 та 13 вересня.
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13 вересня Sky News з посиланням на джерела заявили, що російські кораблі були пошкоджені за допомогою британських крилатих ракет Storm Shadow.
Водночас Головне управління розвідки у коментарі УП підтвердило пошкодження підводного човна "Ростов-на-дону" (проект 636) та знищення великого десантного корабля "Минск" (проект 775), які знаходились в сухому доці судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок ракетного удару було пошкоджено два кораблі.
- Українське видання "Defense Express" писало про виведення з ладу на тривалий термін або навіть повне знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" і великого десантного корабля "Мінськ".
- Дослідники OSINT повідомили, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкоджено два судна: великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo. Російський Telegram-канал Baza писав, що внаслідок атаки пошкодили великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".
- Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам за те, що окупантів "штормить" у Севастополі.