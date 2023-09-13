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На спутниковых снимках были зафиксированы последствия атаки на бухту Севастополя

"Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 18:50
На спутниковых снимках были зафиксированы последствия атаки на бухту Севастополя

Последствия украинской атаки на Севастопольский морской завод были зафиксированы на спутниковых снимках.

Источник: российская служба "Радио Свобода", Главное управление разведки 

Детали: На снимках с сервиса Planet.com видна разница между бухтой 12 и 13 сентября.

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13 сентября Sky News со ссылкой на источники заявили, что российские корабли были повреждены при помощи британских крылатых ракет Storm Shadow.

 
фото радио свобода
 
фото радио свобода

В то же время Главное управление разведки в комментарии УП подтвердило повреждение подлодки "Ростов-на-Дону" (проект 636) и уничтожение крупного десантного корабля "Минск" (проект 775), которые находились в сухом доке судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе.

 
Севастопольская бухта 13 сентября
фото предоставлено источником уп в разведке

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщила о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате ракетного удара были повреждены два корабля.
  • Украинское издание "Defense Express" писало о выводе из строя на длительный срок или даже полном уничтожении подводной лодки "Ростов-на-Дону" и большого десантного корабля "Минск". 
  • Исследователи OSINT сообщили, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе повреждены два судна: большой десантный корабль класса Ropucha и подводная лодка класса Kilo. Российский Telegram-канал Baza писал, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".
  • Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за то, что оккупантов "штормит" в Севастополе.

Темы: Севастополькорабливойна
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