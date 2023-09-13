На спутниковых снимках были зафиксированы последствия атаки на бухту Севастополя
Среда, 13 сентября 2023, 18:50
Последствия украинской атаки на Севастопольский морской завод были зафиксированы на спутниковых снимках.
Источник: российская служба "Радио Свобода", Главное управление разведки
Детали: На снимках с сервиса Planet.com видна разница между бухтой 12 и 13 сентября.
Реклама:
13 сентября Sky News со ссылкой на источники заявили, что российские корабли были повреждены при помощи британских крылатых ракет Storm Shadow.
В то же время Главное управление разведки в комментарии УП подтвердило повреждение подлодки "Ростов-на-Дону" (проект 636) и уничтожение крупного десантного корабля "Минск" (проект 775), которые находились в сухом доке судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщила о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате ракетного удара были повреждены два корабля.
- Украинское издание "Defense Express" писало о выводе из строя на длительный срок или даже полном уничтожении подводной лодки "Ростов-на-Дону" и большого десантного корабля "Минск".
- Исследователи OSINT сообщили, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе повреждены два судна: большой десантный корабль класса Ropucha и подводная лодка класса Kilo. Российский Telegram-канал Baza писал, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".
- Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за то, что оккупантов "штормит" в Севастополе.