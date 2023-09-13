На спутниковых снимках были зафиксированы последствия атаки на бухту Севастополя

Последствия украинской атаки на Севастопольский морской завод были зафиксированы на спутниковых снимках.

Источник: российская служба "Радио Свобода", Главное управление разведки

Детали: На снимках с сервиса Planet.com видна разница между бухтой 12 и 13 сентября.

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13 сентября Sky News со ссылкой на источники заявили, что российские корабли были повреждены при помощи британских крылатых ракет Storm Shadow.

фото радио свобода

фото радио свобода

В то же время Главное управление разведки в комментарии УП подтвердило повреждение подлодки "Ростов-на-Дону" (проект 636) и уничтожение крупного десантного корабля "Минск" (проект 775), которые находились в сухом доке судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе.

Севастопольская бухта 13 сентября фото предоставлено источником уп в разведке

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