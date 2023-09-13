Ураження російського підводного човна є унікальною подією – ЗМІ

Удар України по кораблях Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі можна вважати великим успіхом: великий десантний корабель було уражено втретє, а підводний човен – вперше.

Джерело: видання "Defense Express"

Деталі: Йдеться про виведення з ладу на тривалий строк чи навіть повне знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" та великого десантного корабля "Мінськ". За інформацією російських пабліків, саме вони були пошкоджені під час нічної атаки на окупований росіянами Севастополь, перебуваючи в сухому доці.

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І якщо ураження великого десантного корабля відбулось вже втретє, то ураження підводного човна є унікальною ситуацією, яка вже увійшла в історію, зазначає "Defense Express".

Дослівно: "Справа в тому, що Україна не має штатних можливостей для боротьби з підводними човнами РФ.

Сам по собі підводний човен є надскладною ціллю, протидія яким вимагає цілого комплексу засобів з протичовновими кораблями, літаками та вертольотами, власними підводними човнами. Але в Україні зараз нічого з вище перерахованого просто немає.

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Немає ані сучасних кораблів, які можуть здійснювати патрулювання акваторії з метою пошуку та знищення субмарин, ані таких протичовнових літаків, як P-8 Poseidon чи хоча б P-3 Orion, ані звісно підводної компоненти флоту.

І навіть якщо не йшлося про те, що РФ використовує свої підводні човни ледь не у режимі запуску крилатих ракет з рейду Севастополя, шукати та знищувати їх у Чорному морі ВМС України просто немає чим".

Деталі: На думку "Defense Express", єдиною можливістю вразити російських підводний човен було саме знищити його у надводному положенні, тобто в бухті.

Це й було здійснено українськими льотчиками.

"І це перше в історії застосування крилатих ракет для ураження підводного човна за всю історію, тим паче одразу результативне. Й це вже не перший випадок, коли Збройні Сили України говорять нові слова у військовій морській справі, бо до цього вперше в історії українські військові знищили ракетний крейсер та результативно використали морські дрони", – зазначає видання.

Також у "Defense Express" із великою долею ймовірності припускають, що йдеться про остаточне виведення з ладу підводного човна "Ростов-на-Дону".

Це припущення ґрунтується не лише на масштабі пожежі, яка охопила сухий док, де субмарина перебувала разом із ВДК "Мінськ", а й на ймовірності застосування крилатих ракет типу Storm Shadow.

Як наголошує видання, "Storm Shadow" мають бойову частину вагою 450 кг, яка складається з двох окремих частин. Перша – лідуючий кумулятивний заряд, який утворює у перешкоді отвір, в який вже влітає основна уламково-фугасна бойова частина. Таким чином при ураженні підводного човна чи будь-якого іншого корабля вибух проходить у середині корпусу.

Це вже означає критичні пошкодження. А у випадку із масштабною пожежею, яка охопила обидва кораблі, йдеться про критичні наслідки, бо кораблі просто вигорають ізсередини, а через високу температуру плавляться переборки (перегородки – ред.), зазначає видання.

Передісторія:

У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок якої пошкоджено два кораблі.

Дослідники OSINT повідомили, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкоджено два судна: великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo. Російський Telegram-канал Baza писав, що внаслідок атаки пошкодили великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам за те, що окупантів "штормить" у Севастополі.

Крейсер "Москва" було знищено в Чорному морі ракетою "Нептун" у квітні 2022 року, ВДК "Оленегорський горняк" – надводним дроном у бухті Новоросійська у серпні 2023 року.

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