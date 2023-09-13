Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ураження російського підводного човна є унікальною подією – ЗМІ

Олена РощінаСереда, 13 вересня 2023, 14:17
Ураження російського підводного човна є унікальною подією – ЗМІ
Підводний човен "Ростов-на-Дону", фото з сайту Defense Express

Удар України по кораблях Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі можна вважати великим успіхом: великий десантний корабель було уражено втретє, а підводний човен – вперше.

Джерело: видання "Defense Express"

Деталі: Йдеться про виведення з ладу на тривалий строк чи навіть повне знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" та великого десантного корабля "Мінськ". За інформацією російських пабліків, саме вони були пошкоджені під час нічної атаки на окупований росіянами Севастополь, перебуваючи в сухому доці. 

Реклама:

І якщо ураження великого десантного корабля відбулось вже втретє, то ураження підводного човна є унікальною ситуацією, яка вже увійшла в історію, зазначає "Defense Express". 

Дослівно: "Справа в тому, що Україна не має штатних можливостей для боротьби з підводними човнами РФ.

Сам по собі підводний човен є надскладною ціллю, протидія яким вимагає цілого комплексу засобів з протичовновими кораблями, літаками та вертольотами, власними підводними човнами. Але в Україні зараз нічого з вище перерахованого просто немає.

ВІДЕО ДНЯ

Немає ані сучасних кораблів, які можуть здійснювати патрулювання акваторії з метою пошуку та знищення субмарин, ані таких протичовнових літаків, як P-8 Poseidon чи хоча б P-3 Orion, ані звісно підводної компоненти флоту.

І навіть якщо не йшлося про те, що РФ використовує свої підводні човни ледь не у режимі запуску крилатих ракет з рейду Севастополя, шукати та знищувати їх у Чорному морі ВМС України просто немає чим".

Деталі: На думку "Defense Express", єдиною можливістю вразити російських підводний човен було саме знищити його у надводному положенні, тобто в бухті.

Це й було здійснено українськими льотчиками. 

"І це перше в історії застосування крилатих ракет для ураження підводного човна за всю історію, тим паче одразу результативне. Й це вже не перший випадок, коли Збройні Сили України говорять нові слова у військовій морській справі, бо до цього вперше в історії українські військові знищили ракетний крейсер та результативно використали морські дрони", – зазначає видання.

Також у "Defense Express" із великою долею ймовірності припускають, що йдеться про остаточне виведення з ладу підводного човна "Ростов-на-Дону".

Це припущення ґрунтується не лише на масштабі пожежі, яка охопила сухий док, де субмарина перебувала разом із ВДК "Мінськ", а й на ймовірності застосування крилатих ракет типу Storm Shadow.

Як наголошує видання, "Storm Shadow" мають бойову частину вагою 450 кг, яка складається з двох окремих частин. Перша – лідуючий кумулятивний заряд, який утворює у перешкоді отвір, в який вже влітає основна уламково-фугасна бойова частина. Таким чином при ураженні підводного човна чи будь-якого іншого корабля вибух проходить у середині корпусу. 

Це вже означає критичні пошкодження. А у випадку із масштабною пожежею, яка охопила обидва кораблі, йдеться про критичні наслідки, бо кораблі просто вигорають ізсередини, а через високу температуру плавляться переборки (перегородки – ред.), зазначає видання.

Передісторія:

  • У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок якої пошкоджено два кораблі.
  • Дослідники OSINT повідомили, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкоджено два судна: великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo. Російський Telegram-канал Baza писав, що внаслідок атаки пошкодили великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".
  • Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам за те, що окупантів "штормить" у Севастополі.
  • Крейсер "Москва" було знищено в Чорному морі ракетою "Нептун" у квітні 2022 року, ВДК "Оленегорський горняк" – надводним дроном у бухті Новоросійська у серпні 2023 року.

Читайте також: Потопити "Москву": невідомі деталі. Як український "Нептун" знищив флагман російського флоту

Теми: КримЧорне моревійнаЧФ Росії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Крим
З’явилося фото корабля "Мінськ", яке свідчить, що судно знищено
Під час нічної атаки на бухту Севастополя знову були перебої в роботі Starlink
У Лаврова погрожують "карою" за добивання Кримського мосту
Останні новини
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 млн збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
Усі новини...
Реклама: