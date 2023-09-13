Партизани кажуть, що навести удар по флоту росіян допомогли севастопольці

Представники партизанського руху "АТЕШ" заявили, що навели ракетний удар по флоту росіян у Севастополі

Джерело: "АТЕШ" в Telegram

Деталі: У повідомленні йдеться, що протягом минулого тижня партизани вели активну діяльність з виявлення важливих військових цілей ворога. Рух також подякував севастопольцям, які щодня присилають дані, фотографії та координати з цінною інформацією.

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фото - атеш

Дослівно: "Були задіяні агенти з різних сфер: цивільні, військовослужбовці Чорноморського флоту Росії та працівники ремонтного заводу (на ньому проходив останній етап ремонту однієї з цілей).

Наслідками роботи зрештою стало те, що Великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" успішно вражені".

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