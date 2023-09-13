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Партизани кажуть, що навести удар по флоту росіян допомогли севастопольці

"Українська правда"Середа, 13 вересня 2023, 19:54
Партизани кажуть, що навести удар по флоту росіян допомогли севастопольці
Підводний човен "Ростов-на-Дону" до удару. Фото "АТЕШ"

Представники партизанського руху "АТЕШ" заявили, що навели ракетний удар по флоту росіян у Севастополі

Джерело: "АТЕШ" в Telegram

Деталі: У повідомленні йдеться, що протягом минулого тижня партизани вели активну діяльність з виявлення важливих військових цілей ворога. Рух також подякував севастопольцям, які щодня присилають дані, фотографії та координати з цінною інформацією.

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фото - атеш

Дослівно: "Були задіяні агенти з різних сфер: цивільні, військовослужбовці Чорноморського флоту Росії та працівники ремонтного заводу (на ньому проходив останній етап ремонту однієї з цілей).

Наслідками роботи зрештою стало те, що Великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" успішно вражені".

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок ракетного удару було пошкоджено два кораблі.
  • Українське видання "Defense Express" писало про виведення з ладу на тривалий термін або навіть повне знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" і великого десантного корабля "Мінськ". 
  • Дослідники OSINT повідомили, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкоджено два судна: великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo. Російський Telegram-канал Baza писав, що внаслідок атаки пошкодили великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".
  • Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам за те, що окупантів "штормить" у Севастополі.

Теми: СевастопольпартизаниКримкораблі
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