Партизани кажуть, що навести удар по флоту росіян допомогли севастопольці
Середа, 13 вересня 2023, 19:54
Представники партизанського руху "АТЕШ" заявили, що навели ракетний удар по флоту росіян у Севастополі
Джерело: "АТЕШ" в Telegram
Деталі: У повідомленні йдеться, що протягом минулого тижня партизани вели активну діяльність з виявлення важливих військових цілей ворога. Рух також подякував севастопольцям, які щодня присилають дані, фотографії та координати з цінною інформацією.
Реклама:
Дослівно: "Були задіяні агенти з різних сфер: цивільні, військовослужбовці Чорноморського флоту Росії та працівники ремонтного заводу (на ньому проходив останній етап ремонту однієї з цілей).
Наслідками роботи зрештою стало те, що Великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" успішно вражені".
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок ракетного удару було пошкоджено два кораблі.
- Українське видання "Defense Express" писало про виведення з ладу на тривалий термін або навіть повне знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" і великого десантного корабля "Мінськ".
- Дослідники OSINT повідомили, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкоджено два судна: великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo. Російський Telegram-канал Baza писав, що внаслідок атаки пошкодили великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".
- Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам за те, що окупантів "штормить" у Севастополі.