Партизаны говорят, что нанести удар по флоту россиян помогли севастопольцы

Представители партизанского движения "АТЕШ" заявили, что навели ракетный удар по флоту россиян в Севастополе

Источник: "АТЕШ" в Telegram

Детали: В сообщении говорится, что на прошлой неделе партизаны вели активную деятельность по выявлению важных военных целей врага. Движение также поблагодарило севастопольцев, ежедневно присылающих данные, фотографии и координаты с ценной информацией.

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Дословно: "Были задействованы агенты из разных сфер: гражданские, военнослужащие Черноморского флота России и работники ремонтного завода (на нем проходил последний этап ремонта одной из целей)".

Последствиями работы в конце концов стало то, что Большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону" успешно поражены.

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