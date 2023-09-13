Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партизаны говорят, что нанести удар по флоту россиян помогли севастопольцы

"Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 19:54
Партизаны говорят, что нанести удар по флоту россиян помогли севастопольцы
Подлодка "Ростов-на-Дону" до удара. Фото "АТЕШ"

Представители партизанского движения "АТЕШ" заявили, что навели ракетный удар по флоту россиян в Севастополе

Источник: "АТЕШ" в Telegram

Детали: В сообщении говорится, что на прошлой неделе партизаны вели активную деятельность по выявлению важных военных целей врага. Движение также поблагодарило севастопольцев, ежедневно присылающих данные, фотографии и координаты с ценной информацией.

Реклама:
 

Дословно: "Были задействованы агенты из разных сфер: гражданские, военнослужащие Черноморского флота России и работники ремонтного завода (на нем проходил последний этап ремонта одной из целей)".

Последствиями работы в конце концов стало то, что Большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону" успешно поражены.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщила о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате ракетного удара были повреждены два корабля.
  • Украинское издание "Defense Express" писало о выводе из строя на длительный срок или даже полном уничтожении подводной лодки "Ростов-на-Дону" и большого десантного корабля "Минск". 
  • Исследователи OSINT сообщили, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе повреждены два судна: большой десантный корабль класса Ropucha и подводная лодка класса Kilo. Российский Telegram-канал Baza писал, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".
  • Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за то, что оккупантов "штормит" в Севастополе.

Темы: СевастопольпартизаныКрымкорабли
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено, документИз Белого дома разослали письмо с реформами, которые должна сделать Украина для получения помощи

обновленоРоссияне запустили из Крыма несколько групп "Шахедов", и еще одну с Севера - Воздушные силы

50 миллионов за месяц: "Довбуш" стал самым кассовым украинским игровым фильмом

США ограничили компании из РФ и Китая, которые помогают российской армии с дронами

Апелляция оставила Коломойского под стражей и залог в полмиллиарда

МИД РФ раскритиковал премьера Армении за "разворот от России"

Все новости...
В Минобороны РФ заявили о сбитии трех беспилотников над пограничными областями
Россия запустила новую порцию "Шахедов" по Украине
Россия нанесла 80 авиаударов в сутки – Генштаб
Европарламент признал Лукашенко соучастником преступлений России
Последние новости
01:42
За сутки на Таврическом направлении уничтожено 59 оккупантов и 4 склада их оружия
00:54
Правительственный "шатдаун" в США может повлиять на скорость военной помощи Украине – Госдеп
00:35
В юго-восточных областях угроза применения баллистических ракет – Воздушные силы
00:04
графикаЗа 2022 год только 38 депутатов добровольно подали имущественные декларации – движение "Чесно"
00:04
Россияне жалуются, что Белгородскую область массированно атаковали беспилотники
23:38
Украина получит доступ к финансированию инфраструктурных проектов из Фонда объединения Европы
23:33
Власти Молдовы не могут проверить, откуда летела ракета, упавшая в "Приднестровье"
23:15
Гендиректору МАГАТЭ Гросси продлили срок правления еще на 4 года
22:58
дополнено, документИз Белого дома разослали письмо с реформами, которые должна сделать Украина для получения помощи
22:43
МИД опроверг сообщение о предложении Украине "свергнуть" правительство Польши
Все новости...
Реклама: