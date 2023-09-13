Партизаны говорят, что нанести удар по флоту россиян помогли севастопольцы
Среда, 13 сентября 2023, 19:54
Представители партизанского движения "АТЕШ" заявили, что навели ракетный удар по флоту россиян в Севастополе
Источник: "АТЕШ" в Telegram
Детали: В сообщении говорится, что на прошлой неделе партизаны вели активную деятельность по выявлению важных военных целей врага. Движение также поблагодарило севастопольцев, ежедневно присылающих данные, фотографии и координаты с ценной информацией.
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Дословно: "Были задействованы агенты из разных сфер: гражданские, военнослужащие Черноморского флота России и работники ремонтного завода (на нем проходил последний этап ремонта одной из целей)".
Последствиями работы в конце концов стало то, что Большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону" успешно поражены.
Предистория:
ВИДЕО ДНЯ
- В ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщила о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате ракетного удара были повреждены два корабля.
- Украинское издание "Defense Express" писало о выводе из строя на длительный срок или даже полном уничтожении подводной лодки "Ростов-на-Дону" и большого десантного корабля "Минск".
- Исследователи OSINT сообщили, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе повреждены два судна: большой десантный корабль класса Ropucha и подводная лодка класса Kilo. Российский Telegram-канал Baza писал, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".
- Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за то, что оккупантов "штормит" в Севастополе.