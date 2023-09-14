Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны РФ заявило о попытке ВСУ атаковать ракетоноситель "Самум"

"Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 19:15
Минобороны РФ заявило о попытке ВСУ атаковать ракетоноситель Самум
Ракетный корабль на воздушной подушке "Самум". Фото - минобороны РФ

Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать безэкипажным катером 14 сентября ракетный корабль "Самум".

Источник: российское минобороны

Детали: В ведомстве отчитываются о якобы безуспешной атаке на ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум" в акватории Черного моря. Беспилотный катер якобы уничтожен из штатного вооружения корабля.

Реклама:

Предыстория:

Темы: РосcияЧерное моревойнабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота

видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия

Хакеры сломали российскую базу с данными о сотнях миллионов авиаперелетов

Буданов: В результате атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополе погибло 9 человек

Люди не готовы тратить деньги на что-то другое, кроме оружия – Зеленский о выборах

Трюдо: Канада присоединится к обучению украинцев на F-16

Все новости...
Росcия
США обещают ответить "надлежащим образом" на высылку Россией двух своих дипломатов
Проект газового хаба РФ в Турции имеет задержки: Москва и Анкара спорят за контроль
Российские олигархи и компании, помогающие войску РФ, попали в новый пакет санкций США
Последние новости
11:15
ВСУ прорвали оборону россиян в Вербовом - Тарнавский
11:11
Кабмин упростил требования для открытия аптек в селах
11:08
Президент Грузии отказалась лишать гражданства экс-генпрокурора с паспортом РФ
10:51
Нацбанк за неделю продал более 823 миллионов долларов из резервов
10:39
фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота
10:32
В Полтавском ГОКе Жеваго подтвердили вручение подозрения председателю правления
10:24
В армии РФ, что воюет в Украине, высокая текучесть кадров – разведка Британии
10:20
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил источник углерода на одном из спутников Юпитера
10:10
Сийярто сказал, что Лавров хочет мирных переговоров
09:56
видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия
Все новости...
Реклама: