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Минобороны РФ заявило о попытке ВСУ атаковать ракетоноситель "Самум"

"Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 19:15
Минобороны РФ заявило о попытке ВСУ атаковать ракетоноситель Самум
Ракетный корабль на воздушной подушке "Самум". Фото - минобороны РФ

Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать безэкипажным катером 14 сентября ракетный корабль "Самум".

Источник: российское минобороны

Детали: В ведомстве отчитываются о якобы безуспешной атаке на ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум" в акватории Черного моря. Беспилотный катер якобы уничтожен из штатного вооружения корабля.

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Темы: РосcияЧерное моревойнабеспилотники
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