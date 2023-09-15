РФ шукає бомбардувальники України після подій в Криму – Ігнат про атаку на Хмельниччину

Російське командування вночі цілило дронами по Хмельниччині, намагаючись віднайти українські бомбардувальники після подій в окупованому Криму.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 15 вересня

Пряма мова: "Атакована Хмельниччина. Розуміємо, що шукає ворог: де командування сховало бомбардувальники наші після тих подій, які відбулися нещодавно у нашому морі біля Криму".

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