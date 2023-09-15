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РФ шукає бомбардувальники України після подій в Криму – Ігнат про атаку на Хмельниччину

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 15 вересня 2023, 12:28
РФ шукає бомбардувальники України після подій в Криму – Ігнат про атаку на Хмельниччину
ЮРІЙ ІГНАТ. СКРИНШОТ УП

Російське командування вночі цілило дронами по Хмельниччині, намагаючись віднайти українські бомбардувальники після подій в окупованому Криму.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 15 вересня

Пряма мова: "Атакована Хмельниччина. Розуміємо, що шукає ворог: де командування сховало бомбардувальники наші після тих подій, які відбулися нещодавно у нашому морі біля Криму".

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Передісторія:

  • У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок ракетного удару було пошкоджено два кораблі.
  • Українське видання "Defense Express" писало про виведення з ладу на тривалий термін або навіть повне знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" і великого десантного корабля "Мінськ". 
  • ЗМІ повідомляли, що Україна використала для удару британські ракети Storm Shadow.
  • Дослідники OSINT повідомили, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкоджено два судна: великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo. Російський Telegram-канал Baza писав, що внаслідок атаки пошкодили великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".
  • Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам за те, що окупантів "штормить" у Севастополі.

Теми: ХмельниччинаПовітряні сили ЗСУракетний ударКрим
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