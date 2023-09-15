РФ ищет бомбардировщики Украины после событий в Крыму – Игнат об атаке на Хмельнитчину

Российское командование ночью атаковало дронами Хмельницкую область, пытаясь найти украинские бомбардировщики после событий в оккупированном Крыму.

Источник: представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 15 сентября

Прямая речь: "Атакована Хмельницкая область. Понимаем, что ищет враг: где командование спрятало бомбардировщики наши после тех событий, которые произошли недавно в нашем море возле Крыма".

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