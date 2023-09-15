РФ ищет бомбардировщики Украины после событий в Крыму – Игнат об атаке на Хмельнитчину
Пятница, 15 сентября 2023, 12:28
Российское командование ночью атаковало дронами Хмельницкую область, пытаясь найти украинские бомбардировщики после событий в оккупированном Крыму.
Источник: представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 15 сентября
Прямая речь: "Атакована Хмельницкая область. Понимаем, что ищет враг: где командование спрятало бомбардировщики наши после тех событий, которые произошли недавно в нашем море возле Крыма".
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Предыстория:
- В ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщила о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате ракетного удара были повреждены два корабля.
- Украинское издание "Defense Express" писало о выводе из строя на длительный срок или даже полном уничтожении подводной лодки "Ростов-на-Дону" и большого десантного корабля "Минск".
- СМИ сообщали, что Украина использовала для удара британские ракеты Storm Shadow.
- Исследователи OSINT сообщили, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе повреждены два судна: большой десантный корабль класса Ropucha и подводная лодка класса Kilo. Российский Telegram-канал Baza писал, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".
- Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за то, что оккупантов "штормит" в Севастополе.