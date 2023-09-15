Прокурори проситимуть збільшити заставу для Коломойського майже до 6 млрд грн

Сторона звинувачення проситиме Шевченківський районний суд Києва збільшити заставу для бізнесмена Ігоря Коломойського через нові підозри в понад 11 разів – до майже 5,88 мільярда гривень.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: За даними УП, у звʼязку з повідомленням про нову підозру Ігорю Коломойському прокурори збираються подати в суд клопотання про збільшення йому застави.

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Вони хочуть, щоб сума застави зросла зі 190 тисяч прожиткових мінімумів до 2,19 мільйона прожиткових мінімумів для працездатних осіб – тобто з майже 510 млн до майже 5,88 млрд гривень.

Передісторія: