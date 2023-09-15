Прокурори проситимуть збільшити заставу для Коломойського майже до 6 млрд грн
П'ятниця, 15 вересня 2023, 17:41
Сторона звинувачення проситиме Шевченківський районний суд Києва збільшити заставу для бізнесмена Ігоря Коломойського через нові підозри в понад 11 разів – до майже 5,88 мільярда гривень.
Джерело: співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах
Деталі: За даними УП, у звʼязку з повідомленням про нову підозру Ігорю Коломойському прокурори збираються подати в суд клопотання про збільшення йому застави.
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Вони хочуть, щоб сума застави зросла зі 190 тисяч прожиткових мінімумів до 2,19 мільйона прожиткових мінімумів для працездатних осіб – тобто з майже 510 млн до майже 5,88 млрд гривень.
Передісторія:
- 1 лютого 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводили обшук в Ігоря Коломойського вдма у Дніпрі у справі про махінації навколо "Укртатнафти" та "Укрнафти".
- 2 вересня Ігорю Коломойському оголосили підозру у шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Йшлося про легалізацію в 2013-2020 роках понад півмільярда гривень шляхом виведення їх за кордон через підконтрольні банківські установи. Шевченківський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень за цією підозрою. Коломойський не збирвася вносити ту заставу до розгляду апеляції.
- 15 вересня Ігорю Коломойському оголосили нову підозру у справі про заволодіння 5,8 млрд грн одразу за трьома статтями (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах; легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).
- За даними слідства, у 2013-2014 роках Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн, створивши злочинне угруповання зі співробітників Приватбанку, засновником та акціонером якого він був.
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