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Росіяни забрали три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське – речник ВМС

Катерина ТищенкоСубота, 16 вересня 2023, 17:34
Росіяни забрали три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське – речник ВМС
пошкоджений корабель "Мінськ", фото: Крымский ветер

Після ураження ворожого великого десантного корабля і підводного човна в окупованому Севастополі росіяни передислокували три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське.

Джерело: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ці процеси, які стосуються звільнення нашої території, триватимуть і надалі. До речі, показовим є той факт, що сьогодні російські окупанти чомусь передислокували три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське".

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Деталі: Плетенчук зазначив, що уражений у Севастополі великий десантний корабель не підлягає відновленню як через особливості ураження, так і через його "досить поважний вік".

Речник розповів, що саме цей великий десантний корабель був учасником так званого "сирійського експресу", тобто постачав озброєння та особовий склад, вирішував логістичні проблеми для сирійського угрупування РФ.

Плетенчук також підкреслив, що ураження підводного човна було "першою втратою РФ, коли вони внаслідок бойових дій втрачають підводний човен".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок ракетного удару було пошкоджено два кораблі.
  • Дослідники OSINT повідомили, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкоджено два судна: великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo. Російський Telegram-канал Baza писав, що внаслідок атаки пошкодили великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".
  • У соцмережах з’явилося фото російського великого десантного корабля "Мінськ", з якого експерти роблять висновок про те, що корабель не підлягає відновленню після ракетного удару. Згодом з’явилося також відео.

Теми: КримЧорне морефлотРосія
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