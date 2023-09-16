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Россияне забрали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское – спикер ВМС

Катерина ТищенкоСуббота, 16 сентября 2023, 17:34
Россияне забрали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское – спикер ВМС
поврежденный корабль "Минск", фото: Крымский ветер

После поражения вражеского большого десантного корабля и подводной лодки в оккупированном Севастополе россияне передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское.

Источник: представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона

Прямая речь: "Эти процессы, касающиеся освобождения нашей территории, будут продолжаться и в дальнейшем. Кстати, показательным является тот факт, что сегодня российские оккупанты почему-то передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское".

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Детали: Плетенчук отметил, что пораженный в Севастополе большой десантный корабль не подлежит восстановлению как из-за особенностей поражения, так и из-за его "достаточно почтенного возраста".

Спикер рассказал, что именно этот большой десантный корабль был участником так называемого "сирийского экспресса", то есть поставлял вооружение и личный состав, решал логистические проблемы для сирийской группировки РФ.

Плетенчук также подчеркнул, что поражение подводной лодки было "первой потерей РФ, когда они в результате боевых действий теряют подводную лодку".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщила о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате ракетного удара были повреждены два корабля.
  • Исследователи OSINT сообщили, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе повреждены два судна: большой десантный корабль класса Ropucha и подводная лодка класса Kilo. Российский Telegram-канал Baza писал, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".
  • В соцсетях появилось фото российского крупного десантного корабля "Минск", из которого эксперты делают вывод о том, что корабль не подлежит восстановлению после ракетного удара. Впоследствии появилось также видео.

Темы: КрымЧерное морефлотРосcия
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