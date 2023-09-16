Россияне забрали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское – спикер ВМС

После поражения вражеского большого десантного корабля и подводной лодки в оккупированном Севастополе россияне передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское.

Источник: представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона

Прямая речь: "Эти процессы, касающиеся освобождения нашей территории, будут продолжаться и в дальнейшем. Кстати, показательным является тот факт, что сегодня российские оккупанты почему-то передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское".

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Детали: Плетенчук отметил, что пораженный в Севастополе большой десантный корабль не подлежит восстановлению как из-за особенностей поражения, так и из-за его "достаточно почтенного возраста".

Спикер рассказал, что именно этот большой десантный корабль был участником так называемого "сирийского экспресса", то есть поставлял вооружение и личный состав, решал логистические проблемы для сирийской группировки РФ.

Плетенчук также подчеркнул, что поражение подводной лодки было "первой потерей РФ, когда они в результате боевых действий теряют подводную лодку".

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