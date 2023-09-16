Россияне забрали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское – спикер ВМС
После поражения вражеского большого десантного корабля и подводной лодки в оккупированном Севастополе россияне передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское.
Источник: представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона
Прямая речь: "Эти процессы, касающиеся освобождения нашей территории, будут продолжаться и в дальнейшем. Кстати, показательным является тот факт, что сегодня российские оккупанты почему-то передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское".
Детали: Плетенчук отметил, что пораженный в Севастополе большой десантный корабль не подлежит восстановлению как из-за особенностей поражения, так и из-за его "достаточно почтенного возраста".
Спикер рассказал, что именно этот большой десантный корабль был участником так называемого "сирийского экспресса", то есть поставлял вооружение и личный состав, решал логистические проблемы для сирийской группировки РФ.
Плетенчук также подчеркнул, что поражение подводной лодки было "первой потерей РФ, когда они в результате боевых действий теряют подводную лодку".
Предыстория:
- В ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщила о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате ракетного удара были повреждены два корабля.
- Исследователи OSINT сообщили, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе повреждены два судна: большой десантный корабль класса Ropucha и подводная лодка класса Kilo. Российский Telegram-канал Baza писал, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".
- В соцсетях появилось фото российского крупного десантного корабля "Минск", из которого эксперты делают вывод о том, что корабль не подлежит восстановлению после ракетного удара. Впоследствии появилось также видео.