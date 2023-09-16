Звільнення Андріївки: штурмовики 3-ї бригади показали унікальні кадри з GoPro

Бійці третьої Окремої штурмової бригади опублікували нові кадри операції зі звільнення Андріївки в Бахмутському районі Донецької області.

Джерело: 3-тя ОШБр в Telegram

Дослівно: "Противник вів мінометний обстріл, і розриви мін ставали дедалі ближчими. Штурмовики продовжували полювати на ворога посеред поля бою — у населеному пункті, який кишить росіянами".

Реклама:

Деталі: На відео зафіксовано наступальні дії бійців 3-ї роти 1-го штурмового батальйону бригади.

Кадри зі спаленими деревами і зруйнованими вщент будинками свідчать, що ворог зрівняв цей населений пункт із землею.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: В Андріївці ніде встановити прапор, вона знищена – 3-тя ОШБр

Передісторія: