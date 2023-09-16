Звільнення Андріївки: штурмовики 3-ї бригади показали унікальні кадри з GoPro
Субота, 16 вересня 2023, 14:14
Бійці третьої Окремої штурмової бригади опублікували нові кадри операції зі звільнення Андріївки в Бахмутському районі Донецької області.
Джерело: 3-тя ОШБр в Telegram
Дослівно: "Противник вів мінометний обстріл, і розриви мін ставали дедалі ближчими. Штурмовики продовжували полювати на ворога посеред поля бою — у населеному пункті, який кишить росіянами".
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Деталі: На відео зафіксовано наступальні дії бійців 3-ї роти 1-го штурмового батальйону бригади.
Кадри зі спаленими деревами і зруйнованими вщент будинками свідчать, що ворог зрівняв цей населений пункт із землею.
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Передісторія:
- 14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони на Бахмутському напрямку звільнили населений пункт Андріївка, але тоді командування 3-ої окремої штурмової бригади офіційно спростувало цю інформацію, назвавши її хибною та передчасною. Захисники повідомили, що тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки.
- Згодом Маляр цю ситуацію пояснила "комунікаційним збоєм між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій".
- 15 вересня Генштаб повідомив, що ЗСУ в ході штурмових дій взяли під контроль Андріївку, продовжують наступ і мають частковий успіх в районі Кліщіївки на Донеччині.
- Третя штурмова бригада оприлюднила відео зачистки Андріївки: її бійці підняли в небо БПЛА з гучномовцем, а командир 2-го штурмового бату оголосив ультиматум ворогу: полон або смерть.