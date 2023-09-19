Рада планує забрати в Шуфрича комітет свободи слова – проєкт постанови

Нардепи планують відкликати підозрюваного у держзраді народного депутата Нестора Шуфрича з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова.

Джерело: проєкт постанови, зареєстрований у Верховній Раді 19 вересня

Дослівно: "Відкликати Шуфрича Нестора Івановича – народного депутата України з посади голови Комітету з питань свободи слова внаслідок обставин, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків".

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Деталі: Ініціаторами документу вказані спікер парламенту Руслан Стефанчук та його віцеспікери.

Як зазначено в поданні, доповідатиме проєкт постанови на пленарному засіданні Верховної Ради Стефанчук.

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