Рада планує забрати в Шуфрича комітет свободи слова – проєкт постанови
Вівторок, 19 вересня 2023, 17:08
Нардепи планують відкликати підозрюваного у держзраді народного депутата Нестора Шуфрича з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова.
Джерело: проєкт постанови, зареєстрований у Верховній Раді 19 вересня
Дослівно: "Відкликати Шуфрича Нестора Івановича – народного депутата України з посади голови Комітету з питань свободи слова внаслідок обставин, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків".
Реклама:
Деталі: Ініціаторами документу вказані спікер парламенту Руслан Стефанчук та його віцеспікери.
Як зазначено в поданні, доповідатиме проєкт постанови на пленарному засіданні Верховної Ради Стефанчук.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 15 вересня Служба безпеки України прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ. У нього виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ. Також СБУ знайшла документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей, датований 2014 роком, за підписом позбавленого нині українського громадянства екснардепа Віктора Медведчука та самого Шуфрича.
- Шуфричу оголосили підозру в держзраді.
- Суд відправив нардепа під варту на два місяці без права внесення застави.
- Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко зазначив, що Верховна Рада знайде механізми відкликання Шуфрича з посади голови комітету ВР з питань свободи слова, якщо він сам не напише заяву про складання відповідних повноважень.