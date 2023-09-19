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Рада планирует забрать у Шуфрича комитет свободы слова – проект постановления

Валентина РоманенкоВторник, 19 сентября 2023, 17:08
Рада планирует забрать у Шуфрича комитет свободы слова – проект постановления
Нестор Шуфрич в суде. Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Нардепы планируют отозвать подозреваемого в госизмене народного депутата Нестора Шуфрича с должности председателя парламентского комитета по вопросам свободы слова.

Источник: проект постановления, зарегистрированный в Верховной Раде 19 сентября

Дословно: "Отозвать Шуфрича Нестора Ивановича - народного депутата Украины с должности председателя Комитета по вопросам свободы слова вследствие обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей".

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Детали: Инициаторами документа указанны спикер парламента Руслан Стефанчук и его вице-спикеры.

Как указано в представлении, докладывать проект постановления на пленарном заседании Верховной Рады будет Стефанчук.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 15 сентября Служба безопасности Украины пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу, избранному от запрещенной ныне пророссийской партии ОПЗЖ. У него обнаружили георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ. Также СБУ нашла документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей, датированный 2014 годом, за подписью лишенного ныне украинского гражданства экс-нардепа Виктора Медведчука и самого Шуфрича.
  • Шуфричу объявили подозрение в госизмене.
  • Суд отправил нардепа на 2 месяца в СИЗО без возможности внесения залога.
  • Первый заместитель главы ВР Александр Корниенко отметил, что Верховная Рада найдет механизмы отзыва Шуфрича с должности председателя комитета ВР по вопросам свободы слова, если он сам не напишет заявление о сложении соответствующих полномочий.

Темы: ШуфричВерховная Рада
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