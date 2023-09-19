Рада планирует забрать у Шуфрича комитет свободы слова – проект постановления

Нардепы планируют отозвать подозреваемого в госизмене народного депутата Нестора Шуфрича с должности председателя парламентского комитета по вопросам свободы слова.

Источник: проект постановления, зарегистрированный в Верховной Раде 19 сентября

Дословно: "Отозвать Шуфрича Нестора Ивановича - народного депутата Украины с должности председателя Комитета по вопросам свободы слова вследствие обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей".

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Детали: Инициаторами документа указанны спикер парламента Руслан Стефанчук и его вице-спикеры.

Как указано в представлении, докладывать проект постановления на пленарном заседании Верховной Рады будет Стефанчук.

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