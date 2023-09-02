Окупанти заявили, що "знищили" вже 3 дрони біля Кримського моста
Російське Міноборони заявило, що Україна нібито знову намагалася атакувати надводними дронами Кримський міст − нібито вночі 2 вересня знищили ще два безпілотники.
Джерело: Міноборони РФ в Telegram
Дослівно російське відомство: "2 вересня близько 02:10 мск київським режимом була зроблена нова спроба нанесення терористичного удару по Кримському мосту напівзаглибним безекіпажним катером. Другий український морський безпілотник був знищений в акваторії Чорного моря".
Деталі: За кілька хвилин росіяни заявили, що нібито знищили вже третій український напівзаглибний безекіпажний катер, який мав атакувати Кримський міст.
Раніше російське Міноборони заявило, що нібито український морський безпілотник намагався атакувати Кримський міст пізно ввечері 1 вересня, але нібито був знищений в акваторії Чорного моря. Повідомлялося, що рух автотранспорту Кримським мостом із 00:00 тимчасово перекрито.
Оновлено: О 3:15 окупанти заявили, що рух автотранспорту Кримським мостом відновили.
Що було раніше: У кінці серпня стало відомо, що російські загарбники встановили баржі на південь від Кримського мосту, які мають стати "барикадами" проти українських морських дронів.
Передісторія:
- Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна уже тривалий час працює над власною ракетною програмою та безпілотниками, тому ураження цілей на територій Росії, які розташовані навіть за 1 500 км, більше не є проблемою.
- Журналісти підрахували, що з початку року безпілотники понад 190 разів атакували територію Росії та тимчасово окупованого Криму − удари в ніч на 30 серпня по 6 регіонах РФ, стали наймасштабнішими в 2023 році.
- Під ранок 17 липня так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
- Джерела "Української правди" повідомили, що нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС. Зазначалося, що міст атакували за допомогою надводних дронів. Пізніше версію про 2 надводних безпілотники озвучило і російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Національний антитерористичний комітет РФ.
- Раніше росЗМІ повідомляли, що Кримський міст з неба охороняють винищувачі, а під водою водолази і бойові дельфіни.