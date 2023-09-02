Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти заявили, що "знищили" вже 3 дрони біля Кримського моста

Ірина БалачукСубота, 2 вересня 2023, 03:09
Окупанти заявили, що знищили вже 3 дрони біля Кримського моста
НЕЗАКОННО ЗБУДОВАНИЙ РОСІЄЮ МІСТ ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСЬКУ ПРОТОКУ. Фото ТАСС

Російське Міноборони заявило, що Україна нібито знову намагалася атакувати надводними дронами Кримський міст −  нібито вночі 2 вересня знищили ще два безпілотники.

Джерело: Міноборони РФ в Telegram 

Дослівно російське відомство: "2 вересня близько 02:10 мск київським режимом була зроблена нова спроба нанесення терористичного удару по Кримському мосту напівзаглибним безекіпажним катером. Другий український морський безпілотник був знищений в акваторії Чорного моря".

Реклама:

Деталі: За кілька хвилин росіяни заявили, що нібито знищили вже третій український напівзаглибний безекіпажний катер, який мав атакувати Кримський міст.

Раніше російське Міноборони заявило, що нібито український морський безпілотник намагався атакувати Кримський міст пізно ввечері 1 вересня, але нібито був знищений в акваторії Чорного моря. Повідомлялося, що рух автотранспорту Кримським мостом із 00:00 тимчасово перекрито.

Оновлено: О 3:15 окупанти заявили, що рух автотранспорту Кримським мостом відновили.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: У кінці серпня стало відомо, що російські загарбники встановили баржі на південь від Кримського мосту, які мають стати "барикадами" проти українських морських дронів. 

Передісторія:

Теми: Керченський містЧорне моребезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоВідключення Starlink: Маск передав біографу приватне листування з віцепрем’єром Федоровим

аудіоВибухи замість виборів: за "бавовною" в Бердянську стоїть СБУ – джерела

УП зустріла зятя Червоненка вдома в російського олігарха

Справа БЕБ проти Коломойського з’явилась, коли НАБУ вже готувало підозру

Частки в компаніях, тисячі об’єктів нерухомості та авто: НАБУ та САП арештували майно Коломойського

Перші 10 танків Leopard 1 від трьох країн прибули в Україну

Усі новини...
США надішлють в Україну перші снаряди зі збідненим ураном – Reuters
Цілі в Росії за 1 500 км уже не проблема − Данілов
Росіяни заявили, що Україна знову намагалася атакувати Кримський міст
Чи доцільне здобуття другої вищої для чоловіків, вирішуватиме Міносвіти – Данілов 
Останні новини
23:57
Словаччина першою в Європі отримає модернізований F-16
23:51
Зеленський ввів Умєрова до складу ставки та РНБО
23:36
Україна буде готова до членства в ЄС через 2 роки – Стефанішина
23:24
Молдова засуджує псевдовибори на окупованих територіях України
23:01
В ГУР вважають, що інформацію про Маска та роботу Starlink над Кримом треба перевірити
22:55
Прем'єрка Литви прогнозує суперечки щодо того, як змусити РФ заплатити за війну в Україні
22:40
В ОГП повідомили про зникнення арештованого броньовика Медведчука
22:15
Економічні новини 8 вересня: Маск і листування з Федоровим, майно Коломойського арештували
22:09
ЗСУ прорвали передній край оборони РФ в Запорізькій області – розвідка Естонії
22:00
Вчені дослідили, як рух очей пов'язаний зі сприйняттям інформації на слух
Усі новини...
Реклама: