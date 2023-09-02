Окупанти заявили, що "знищили" вже 3 дрони біля Кримського моста

Російське Міноборони заявило, що Україна нібито знову намагалася атакувати надводними дронами Кримський міст − нібито вночі 2 вересня знищили ще два безпілотники.

Джерело: Міноборони РФ в Telegram

Дослівно російське відомство: "2 вересня близько 02:10 мск київським режимом була зроблена нова спроба нанесення терористичного удару по Кримському мосту напівзаглибним безекіпажним катером. Другий український морський безпілотник був знищений в акваторії Чорного моря".

Реклама:

Деталі: За кілька хвилин росіяни заявили, що нібито знищили вже третій український напівзаглибний безекіпажний катер, який мав атакувати Кримський міст.

Раніше російське Міноборони заявило, що нібито український морський безпілотник намагався атакувати Кримський міст пізно ввечері 1 вересня, але нібито був знищений в акваторії Чорного моря. Повідомлялося, що рух автотранспорту Кримським мостом із 00:00 тимчасово перекрито.

Оновлено: О 3:15 окупанти заявили, що рух автотранспорту Кримським мостом відновили.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: У кінці серпня стало відомо, що російські загарбники встановили баржі на південь від Кримського мосту, які мають стати "барикадами" проти українських морських дронів.

Передісторія: