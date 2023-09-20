Рада приняла исправленный закон о е-декларировании
Среда, 20 сентября 2023, 14:39
Верховная Рада приняла вето президента Владимира Зеленского и приняла исправленный закон о восстановлении е-декларирования.
Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram
Прямая речь: "Рада одобрила вето президента и исправила закон о восстановлении е-декларирования
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.. Изменения предусматривают сразу открытие деклараций".
Детали: За - 341 голос.
Голосование по фракциям: "Слуга народа" - 214 голосов, "Европейская солидарность" - 22, "Батькивщина" - 13, "Платформа за жизнь и мир" - 18, "За будущее" - 11, "Голос" - 18, "Доверие" - 17, "Восстановление Украины" - 12, внефракционные - 16.
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Предыстория:
- 5 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №9534 о восстановлении электронного декларирования для чиновников, но реестр откроют только через год.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что примет решение относительно принятого Верховной Радой закона об электронном декларировании после консультаций с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.
Украинцы только за сутки собрали более 25 тысяч подписей под петицией с требованием к президенту наложить вето на законопроект №9534 и вернуть его в парламент, чтобы открыть реестр имущественных деклараций чиновников.
- 12 сентября президент Владимир Зеленский наложил вето на закон, который сохраняет ограничения по электронному декларированию.