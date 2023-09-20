СБУ пояснює, що вилучила у Шуфрича цінні речі, щоб майно не уникло арешту
В ході повторних обшуків вдома у нардепа Нестора Шуфрича, якого підозрюють у держзраді, СБУ вилучила цінні речі, щоб запобігти їхньому вивезенню для уникнення арешту.
Джерело: пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді", співрозмовник УП в спецслужбі
Деталі: За даними джерела УП, це майно збиралися таємно вивезти люди із оточення Шуфрича, щоб уникнути його конфіскації.
У спецслужбі підтвердили, що днями її співробітники провели невідкладні слідчі дії за місцем проживання Шуфрича.
Дослівно СБУ: "Заходи відбувалися, щоб запобігти вивезенню третіми особами цінного майна, яке належить депутату і яке відповідно до санкції інкриміновоної йому статті підлягає арешту.
У результаті слідчих дій було вилучено цінні предмети, які наразі передано на експертизу".
Що передувало: Адвокат Шуфрича Олександр Тананакін оприлюднив у Facebook фото з будинку нардепа з "пустими стінами" і написав, що в ході повторного обшуку, без рішення суду, правоохоронці вивезли із помешкання усі цінні речі.
Передісторія:
- 15 вересня Служба безпеки України прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ.
- У нього виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ. Також СБУ знайшла документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей, датований 2014 роком, за підписом позбавленого нині українського громадянства екснардепа Віктора Медведчука та самого Шуфрича.
- Шуфричу оголосили підозру в держзраді.
- Суд відправив нардепа під варту на два місяці без права внесення застави.