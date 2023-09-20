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СБУ пояснює, що вилучила у Шуфрича цінні речі, щоб майно не уникло арешту

Валентина РоманенкоСереда, 20 вересня 2023, 18:36
СБУ пояснює, що вилучила у Шуфрича цінні речі, щоб майно не уникло арешту
фото Тананакіна

В ході повторних обшуків вдома у нардепа Нестора Шуфрича, якого підозрюють у держзраді, СБУ вилучила цінні речі, щоб запобігти їхньому вивезенню для уникнення арешту.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді", співрозмовник УП в спецслужбі

Деталі: За даними джерела УП, це майно збиралися таємно вивезти люди із оточення Шуфрича, щоб уникнути його конфіскації.

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У спецслужбі підтвердили, що днями її співробітники провели невідкладні слідчі дії за місцем проживання Шуфрича.

Дослівно СБУ: "Заходи відбувалися, щоб запобігти вивезенню третіми особами цінного майна, яке належить депутату і яке відповідно до санкції інкриміновоної йому статті підлягає арешту.

У результаті слідчих дій було вилучено цінні предмети, які наразі передано на експертизу".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Адвокат Шуфрича Олександр Тананакін оприлюднив у Facebook фото з будинку нардепа з "пустими стінами" і написав, що в ході повторного обшуку, без рішення суду, правоохоронці вивезли із помешкання усі цінні речі.

 

Передісторія:

Теми: ШуфричСБУдержзрада
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