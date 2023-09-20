СБУ объясняет, что изъяла у Шуфрича ценные вещи, чтобы имущество не избежало ареста

В ходе повторных обысков дома у нардепа Нестора Шуфрича, которого подозревают в госизмене, СБУ изъяла ценные вещи, чтобы предотвратить их вывоз для избежания ареста.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде", собеседник УП в спецслужбе

Детали: По данным источника УП, это имущество собирались тайно вывезти люди из окружения Шуфрича, чтобы избежать его конфискации.

Реклама:

В спецслужбе подтвердили, что на днях ее сотрудники провели неотложные следственные действия по месту жительства Шуфрича.

Дословно СБУ: "Мероприятия происходили, чтобы предотвратить вывоз третьими лицами ценного имущества, которое принадлежит депутату и которое в соответствии с санкцией инкриминируемой ему статьи подлежит аресту.

В результате следственных действий были изъяты ценные предметы, которые сейчас переданы на экспертизу".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Адвокат Шуфрича Александр Тананакин обнародовал в Facebook фото из дома нардепа с "пустыми стенами" и написал, что в ходе повторного обыска, без решения суда, правоохранители вывезли из дома все ценные вещи.

Предыстория: