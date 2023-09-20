Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ объясняет, что изъяла у Шуфрича ценные вещи, чтобы имущество не избежало ареста

Валентина РоманенкоСреда, 20 сентября 2023, 18:36
СБУ объясняет, что изъяла у Шуфрича ценные вещи, чтобы имущество не избежало ареста
фото Тананакина

В ходе повторных обысков дома у нардепа Нестора Шуфрича, которого подозревают в госизмене, СБУ изъяла ценные вещи, чтобы предотвратить их вывоз для избежания ареста.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде", собеседник УП в спецслужбе

Детали: По данным источника УП, это имущество собирались тайно вывезти люди из окружения Шуфрича, чтобы избежать его конфискации.

Реклама:

В спецслужбе подтвердили, что на днях ее сотрудники провели неотложные следственные действия по месту жительства Шуфрича.

Дословно СБУ: "Мероприятия происходили, чтобы предотвратить вывоз третьими лицами ценного имущества, которое принадлежит депутату и которое в соответствии с санкцией инкриминируемой ему статьи подлежит аресту.

В результате следственных действий были изъяты ценные предметы, которые сейчас переданы на экспертизу".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Адвокат Шуфрича Александр Тананакин обнародовал в Facebook фото из дома нардепа с "пустыми стенами" и написал, что в ходе повторного обыска, без решения суда, правоохранители вывезли из дома все ценные вещи.

 

Предыстория:

  • 15 сентября Служба безопасности Украины пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу, избранному от запрещенной ныне пророссийской партии ОПЗЖ.
  • У него обнаружили георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ. Также СБУ нашла документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей, датированный 2014 годом, за подписью лишенного ныне украинского гражданства экс-нардепа Виктора Медведчука и самого Шуфрича.
  • Шуфричу объявили подозрение в госизмене.
  • Суд отправил нардепа на 2 месяца в СИЗО без возможности внесения залога.
  • Первый заместитель главы ВР Александр Корниенко отметил, что Верховная Рада найдет механизмы отзыва Шуфрича с должности председателя комитета ВР по вопросам свободы слова, если он сам не напишет заявление о сложении соответствующих полномочий.

Темы: ШуфричСБУгосизмена
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

СБУ назвала российского перевозчика дронов Shahed из Ирана

фотоПыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

фотоЗеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

"Диверсанты элитного спецназа РФ": ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года

Все новости...
Шуфрич
Шуфрича сняли с должности главы комитета свободы слова: кто его заменит
Рада планирует забрать у Шуфрича комитет свободы слова – проект постановления
ВР найдет механизмы снять Шуфрича с должности главы комитета – Корниенко
Последние новости
17:02
Норвегия не будет пускать авто с российскими номерами
16:47
Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян
16:45
фотоВ Норвегии во дворе дома семья нашла артефакты времен викингов
16:43
Интервалы между поездами киевского метро сократят
16:32
фотоПод Киевом у двух мужчин нашли российской ЗРК "Тор" с боеприпасами
16:30
Швейцария выделяет 103,5 млн евро на разминирование в Украине в течение 4 лет
16:26
Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов
16:01
Украина подписала около 20 соглашений и меморандумов с французскими военными производителями
15:44
Уже почти 93 тысячи армян покинули Карабах, ЕС выступил с заявлением
15:36
На Днепропетровщине пожизненно посадили мужчину, который изнасиловал 8-летнюю девочку
Все новости...
Реклама: