Украинские бойцы держат трассу Бахмут – Горловка под огневым контролем

Трасса Бахмут – Горловка уже находится под огневым контролем Сил обороны Украины, поэтому снабжение для российских подразделений на этом направлении значительно усложнилось.

Источник: начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона

Прямая речь: "Динамично происходит борьба и там, и там, однако типы операций отличаются: если на Купянско-Лиманском направлении мы обороняемся, пытаемся сдержать нашествие противника, то на Бахмутском мы имеем успехи и продолжаем вытеснять его с позиций.

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Противник не отказывается от своей цели полностью захватить Луганскую и Донецкую области. На Бахмутском направлении враг сейчас интенсивно пытается вернуть позиции в освобожденных Андреевке и Клещеевке, потому что они очень важны в плане обороны Бахмута.

До Бахмута из Клищеевки – 7 км. Обнажение этого фланга дает нам возможность больше наносить артиллерийские удары по скоплению личного состава противника, командным пунктам противника, технике...

Выход вблизи Андреевки и Клещеевки дает нам возможность ближе подойти к трассе Бахмут – Горловка, которая уже находится под нашим огневым контролем. Туда уже достают и минометы, и противотанковые расчеты. Поэтому снабжение противника на этом направлении уже значительно усложнилось и усложнится в дальнейшем".

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Детали: Евлаш отметил, что защитники продолжают наступательную операцию на южном фланге вблизи Бахмута: "Есть успехи вблизи Андреевки, Одрадовки, также Курдюмовки".

Он добавил, что ВСУ продолжает наносить удары там, где оккупанты меньше всего этого ожидают, и значительно меньшими силами по сравнению с противником продолжают двигаться вперед, несмотря на доминирование противника в воздухе.

Евлаш заявил, что армия РФ несет в 7-8 раз большие потери в обороне, чем украинская в наступлении.

Он сообщил, что в полосе Восточной группировки войск за минувшие сутки враг 1100 раз ударил по позициям украинских защитников, на Бахмутском направлении – было 576 артиллерийских ударов, 5 раз РФ применила свою тактическую и армейскую авиацию, произошло 10 боевых столкновений.

По словам Евлаша, наибольшая концентрация сил противника сейчас наблюдается на Лимано-Купянском направлении: враг удерживает там более 110 тысяч личного состава, большое количество бронированной техники, артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Он добавил, что на этом направлении уже около недели ВСУ не фиксируют никаких боевых столкновений, однако противник продолжает обстреливать украинские позиции. За минувшие сутки на этом направлении армия РФ нанесла 552 артиллерийских удара и 17 раз использовал авиацию.

Евлаш отметил, что большое внимание враг сосредоточил в районе Кременной, там произошло 190 обстрелов и 10 раз использовалась авиация. Также вблизи Северска, в районе Белогоровки и Раздоловки противник применял артиллерию более 150 раз.

Этому предшествовало: 20 сентября британская разведка сообщила, что Россия еще контролирует железную дорогу вблизи Клещеевки, однако ее оборона в Бахмуте, вероятно, ослаблена, тогда как Силы обороны Украины приближаются к дороге, по которой ведется снабжение Бахмута с юга.

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