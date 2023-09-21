У Повітряних силах показали, як збивали вночі російські ракети
Четвер, 21 вересня 2023, 19:41
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав, як українські захисники "працювали" по ворожих цілях вночі 21 вересня.
Джерело: Олещук в Telegram
Пряма мова: "Бойова робота підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил уночі 21 вересня 2023 року. Дякую усім, хто боронить небо!"
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Передісторія:
- Уночі 21 вересня Росія випустила по мирних містах України 43 ракети.
- Сили оборони 21 вересня збили 36 крилатих ракет російських загарбників, з 43, запущених із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса.
- У Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку.
- На Київщині через нічну атаку пошкоджений 21 приватний будинок та понад 20 автомобілів на Київщині, кількість постраждалих зросла до трьох.
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