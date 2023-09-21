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У Повітряних силах показали, як збивали вночі російські ракети

Тетяна ОлійникЧетвер, 21 вересня 2023, 19:41
У Повітряних силах показали, як збивали вночі російські ракети
Скриншот із відео з Telegram Миколи Олещука

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав, як українські захисники "працювали" по ворожих цілях вночі 21 вересня.

Джерело: Олещук в Telegram

Пряма мова: "Бойова робота підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил уночі 21 вересня 2023 року. Дякую усім, хто боронить небо!"

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Передісторія:

  • Уночі 21 вересня Росія випустила по мирних містах України 43 ракети. 
  • Сили оборони 21 вересня збили 36 крилатих ракет російських загарбників, з 43, запущених із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса.
  • У Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку.
  • На Київщині через нічну атаку пошкоджений 21 приватний будинок та понад 20 автомобілів на Київщині, кількість постраждалих зросла до трьох.

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Теми: ракетний ударЗбройні силиППО
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