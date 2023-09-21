В Воздушных силах показали, как сбивали ночью российские ракеты
Четверг, 21 сентября 2023, 19:41
Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук показал, как украинские защитники "отработали" по враждебным целям ночью 21 сентября.
Источник: Олещук в Telegram
Прямая речь: "Боевая работа подразделений зенитных ракетных войск Воздушных Сил ночью 21 сентября 2023 года. Спасибо всем, кто защищает небо!"
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Предыстория:
- Ночью 21 сентября Россия выпустила по мирным городам Украины 43 ракеты.
- Силы обороны 21 сентября сбили 36 крылатых ракет российских захватчиков, из 43, запущенных из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее Энгельса.
- В Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.
- В Киевской области поврежден 21 частный дом и более 20 автомобилей в Киевской области, количество пострадавших возросло до трех.
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