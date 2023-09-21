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До 17-ти зросла кількість жертв від удару по Костянтинівці

Тетяна ОлійникЧетвер, 21 вересня 2023, 22:15
До 17-ти зросла кількість жертв від удару по Костянтинівці
НАСЛІДКИ УДАРУ ПО КОСТЯНТИНІВЦІ. ФОТО МВС

Ще одна жінка померла через наслідки обстрілу ринку у місті Костянтинівка Донецької області 6 вересня, кількість жертв зросла до 17-ти.

Джерело: начальник Костянтинівської МВА Олексій Рослов в коментарі Суспільному Донбас

Дослівно: "У Дніпрі залишаються троє поранених, в Костянтинівці – четверо".

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Деталі: Ця жінка – сімнадцята жертва російської атаки по місту 6 вересня. Того дня через обстріл ринку, за остаточними даними прокуратури Донеччини, загинули 15 людей. Ще одна поранена жінка померла 11 вересня у лікарні Дніпра.

Передісторія:

  • 6 вересня українська влада повідомила, що російські військові завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області. Повідомлялося про 16 загиблих та 33 поранених.
  • 19 вересня The New York Times за результатами власного розслідування заявило, що удар по ринку в місті Костянтинівка 6 вересня був "трагічним нещасним випадком", до якого призвело падіння української ракети, а не російський обстріл. Журналісти розповіли, що розміри пошкоджень і уламків, знайдених на місці події, відповідають за розміром і формою одній зброї − ракеті 9М38, яку запускає ЗРК "Бук".
  • За даними джерела "Української правди", "Буки" Повітряних сил в той день не застосовувалися.
  • В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ на прохання УП прокоментувати пбулікацію NYT закликали дочекатися результатів офіційного розслідування.
  • За даними слідства, яке веде Служба безпеки України по ринку у Костянтинівці на Донеччині російські окупанти вдарили з С-300.

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Теми: КостянтинівкаДонецька областьжертви
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