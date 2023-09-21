До 17-ти зросла кількість жертв від удару по Костянтинівці

Ще одна жінка померла через наслідки обстрілу ринку у місті Костянтинівка Донецької області 6 вересня, кількість жертв зросла до 17-ти.

Джерело: начальник Костянтинівської МВА Олексій Рослов в коментарі Суспільному Донбас

Дослівно: "У Дніпрі залишаються троє поранених, в Костянтинівці – четверо".

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Деталі: Ця жінка – сімнадцята жертва російської атаки по місту 6 вересня. Того дня через обстріл ринку, за остаточними даними прокуратури Донеччини, загинули 15 людей. Ще одна поранена жінка померла 11 вересня у лікарні Дніпра.

Передісторія:

6 вересня українська влада повідомила, що російські військові завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області. Повідомлялося про 16 загиблих та 33 поранених.

19 вересня The New York Times за результатами власного розслідування заявило, що удар по ринку в місті Костянтинівка 6 вересня був "трагічним нещасним випадком", до якого призвело падіння української ракети, а не російський обстріл. Журналісти розповіли, що розміри пошкоджень і уламків, знайдених на місці події, відповідають за розміром і формою одній зброї − ракеті 9М38, яку запускає ЗРК "Бук".

За даними джерела "Української правди", "Буки" Повітряних сил в той день не застосовувалися.

В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ на прохання УП прокоментувати пбулікацію NYT закликали дочекатися результатів офіційного розслідування.

За даними слідства, яке веде Служба безпеки України по ринку у Костянтинівці на Донеччині російські окупанти вдарили з С-300.