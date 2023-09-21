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До 17-ти возросло количество жертв от удара по Константиновке

Татьяна ОлейникЧетверг, 21 сентября 2023, 22:15
До 17-ти возросло количество жертв от удара по Константиновке
ПОСЛЕДСТВИЯ УДАРА ПО КОНСТАНТИНОВКЕ. ФОТО МВД

Еще одна женщина умерла из-за последствий обстрела рынка в городе Константиновка Донецкой области 6 сентября, количество жертв возросло до 17-ти.

Источник: начальник Константиновской МВА Алексей Рослов в комментарии "Суспильне Донбасс"

Дословно: "В Днепре остаются трое раненых, в Константиновке – четверо".

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Детали: Эта женщина – семнадцатая жертва российской атаки по городу 6 сентября. В тот день из-за обстрела рынка, по окончательным данным прокуратуры Донбасса, погибли 15 человек. Еще одна раненая женщина скончалась 11 сентября в больнице Днепра.

Предыстория:

  • 6 сентября украинские власти сообщили, что российские военные нанесли удар по городу Константиновка Донецкой области. Сообщалось о 16 погибших и 33 раненых.
  • 19 сентября The New York Times по результатам собственного расследования заявило, что удар по рынку в городе Константиновка 6 сентября был "трагическим несчастным случаем", к которому привело падение украинской ракеты, а не российский обстрел. Журналисты рассказали, что размеры повреждений и обломков, найденных на месте происшествия, соответствуют по размеру и форме одному оружию - ракете 9М38, которую запускает ЗРК "Бук".
  • По данным источника "Украинской правды", "Буки" Воздушных сил в тот день не применялись.
  • В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ на просьбу УП прокомментировать публикацию NYT призвали лишь дождаться результатов официального расследования.
  • По данным следствия, которое ведет Служба безопасности Украины, 6 сентября 2023 года по рынку в Константиновке Донецкой области российские оккупанты ударили из С-300.

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Темы: КонстантиновкаДонецкая областьжертвы
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