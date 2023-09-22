Поблизу Кліщіївки тривають важкі бої в районі залізниці – Євлаш

У районі Кліщіївки на Донеччині тривають важкі бої, зокрема, поблизу залізниці, через яку відбувається постачання російських сил.

Джерело: керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі "Свобода.Ранок"

Пряма мова: "Зараз там ідуть важкі бої в районі залізниці. Залізниця знаходиться також під постійними артилерійськими пострілами як їхніми, так і нашими. Не можна сказати, що вони контролюють прямо повністю залізницю. Про те і ми зараз намагаємося закріпитися аби повністю вже відбити у окупантів будь-які напрями просуватися на цьому напрямку і залізниця була наша".

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Деталі: Раніше Євлаш заявляв, що ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Бахмут – Горлівка, через яку сили РФ отримують постачання. Вогневий контроль "значно ускладнило логістику російських військ", – казав він.

За даними британської розвідки, звільнення Кліщіївки та Андріївки наблизило українські війська до одного з основних шляхів постачання до Бахмута.

"Однак Росія продовжує утримувати залізничну колію, яка пролягає вздовж насипу між Кліщіївкою та Т 05-13, створюючи перешкоду, яку легко захистити", – йшлося в огляді від 20 вересня.

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