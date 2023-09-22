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Близ Клещеевки продолжаются тяжелые бои в районе железной дороги – Евлаш

Валентина РоманенкоПятница, 22 сентября 2023, 12:00
Близ Клещеевки продолжаются тяжелые бои в районе железной дороги – Евлаш
иллюстративное фото из открытых источников

В районе Клещеевки Донецкой области продолжаются тяжелые бои, в частности, вблизи железной дороги, по которой происходит снабжение российских сил.

Источник: руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире "Свобода.Ранок"

Прямая речь: "Сейчас там идут тяжелые бои в районе железной дороги. Железная дорога находится также под постоянными артиллерийскими обстрелами как их, так и нашими. Нельзя сказать, что они контролируют прямо полностью железную дорогу. О том и мы сейчас пытаемся закрепиться чтобы полностью уже отбить у оккупантов любые направления продвигаться на этом направлении и железная дорога была наша".

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Детали: Ранее Евлаш заявлял, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут - Горловка, через которую силы РФ получают поставки. Огневой контроль "значительно усложнил логистику российских войск", - говорил он.

По данным британской разведки, освобождение Клещеевки и Андреевки приблизило украинские войска к одному из основных путей снабжения Бахмута.

"Однако Россия продолжает удерживать железнодорожные пути, которые пролегают вдоль насыпи между Клещеевкой и Т 05-13, создавая препятствие, которое легко защитить", - говорилось в обзоре от 20 сентября.

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Темы: БахмутДонецкая областьвойна
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