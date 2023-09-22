Командувач Повітряних сил про удар у Севастополі: Ми ж обіцяли, що "далі буде..."

На тлі вибухів в окупованому Криму командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук знову подякував пілотам Повітряних сил і потролив російську пропаганду.

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова: "Ми ж обіцяли, що "далі буде..."

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Тож поки окупанти оговтуються в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних сил!

"Все ракеты сбиты!". Сподіваюсь, що наступного разу російське ППО нас знову не підведе".

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Деталі: Генерал-лейтенант нагадав, що Севастополь – місто Військово-морських сил ЗСУ.

Це повідомлення є відповіддю на попередній пост від 13 вересня у якому Олещук натякав на використання ракет Storm Shadow по Севастополю.

Оновлено: Центр стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердив завдання ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії.

Дослівно: "22 вересня близько 12:00 Сили оборони України завдали успішного удару по штабу командування Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі".

Що передувало: Міністерство оборони країни-агресора заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму вранці 22 вересня, начебто росіянам вдалося збити одну ракету та 2 безпілотники.

Пізніше стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони РФ навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим без вісти".