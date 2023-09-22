Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Командующий Воздушными силами об ударе в Севастополе: Мы же обещали продолжение

Валентина РоманенкоПятница, 22 сентября 2023, 15:01
Командующий Воздушными силами об ударе в Севастополе: Мы же обещали продолжение
НИКОЛАЙ ОЛЕЩУК. ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

На фоне взрывов в оккупированном Крыму командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук снова поблагодарил пилотов Воздушных сил и потроллил российскую пропаганду.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "Мы же обещали, что "продолжение следует..."

Реклама:

Поэтому пока оккупанты оправляются в Мелитополе, а в Севастополе до сих пор звучат сигналы воздушной тревоги, еще раз поблагодарю летчиков Воздушных сил!

"Все ракеты сбиты!". Надеюсь, что в следующий раз российское ПВО нас снова не подведет".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Генерал-лейтенант напомнил, что Севастополь - город Военно-морских сил ВСУ.

Это сообщение является ответом на предыдущий пост от 13 сентября в котором Олещук намекал на использование ракет Storm Shadow по Севастополю.

Обновлено: Центр стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердил нанесение ракетного удара по штабу Черноморского флота России.

Дословно: "22 сентября около 12:00 Силы обороны Украины нанесли успешный удар по штабу командования Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе".

 

Что предшествовало: Министерство обороны страны-агрессора заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма утром 22 сентября, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.

Позже стало известно о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного, хотя позже в оборонном ведомстве оккупантов погибшего назвали "пропавшим без вести".

 

Темы: ЧФ РоссииКрымВоздушные силы ВСУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

фотоПыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

фотоЗеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

"Диверсанты элитного спецназа РФ": ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года

Все новости...
ЧФ России
Данилов: У Черноморского флота РФ есть два варианта
Российский десантный корабль уничтожили, а на восстановление субмарины нужны годы − британская разведка
Появилось фото корабля "Минск", которое свидетельствует, что судно уничтожено
Последние новости
17:24
Триумф "Памфира", награда для Издрика и "Путлер капут": кто получил "Золотую юлу" за 2023 год
17:02
Норвегия не будет пускать авто с российскими номерами
16:47
Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян
16:45
фотоВ Норвегии во дворе дома семья нашла артефакты времен викингов
16:43
Интервалы между поездами киевского метро сократят
16:32
фотоПод Киевом у двух мужчин нашли российской ЗРК "Тор" с боеприпасами
16:30
Швейцария выделяет 103,5 млн евро на разминирование в Украине в течение 4 лет
16:26
Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов
16:01
Украина подписала около 20 соглашений и меморандумов с французскими военными производителями
15:44
Уже почти 93 тысячи армян покинули Карабах, ЕС выступил с заявлением
Все новости...
Реклама: