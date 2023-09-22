Командующий Воздушными силами об ударе в Севастополе: Мы же обещали продолжение

На фоне взрывов в оккупированном Крыму командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук снова поблагодарил пилотов Воздушных сил и потроллил российскую пропаганду.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "Мы же обещали, что "продолжение следует..."

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Поэтому пока оккупанты оправляются в Мелитополе, а в Севастополе до сих пор звучат сигналы воздушной тревоги, еще раз поблагодарю летчиков Воздушных сил!

"Все ракеты сбиты!". Надеюсь, что в следующий раз российское ПВО нас снова не подведет".

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Детали: Генерал-лейтенант напомнил, что Севастополь - город Военно-морских сил ВСУ.

Это сообщение является ответом на предыдущий пост от 13 сентября в котором Олещук намекал на использование ракет Storm Shadow по Севастополю.

Обновлено: Центр стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердил нанесение ракетного удара по штабу Черноморского флота России.

Дословно: "22 сентября около 12:00 Силы обороны Украины нанесли успешный удар по штабу командования Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе".

Что предшествовало: Министерство обороны страны-агрессора заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма утром 22 сентября, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.

Позже стало известно о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного, хотя позже в оборонном ведомстве оккупантов погибшего назвали "пропавшим без вести".