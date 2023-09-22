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Данілов: У Чорноморського флоту РФ є два варіанти

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 вересня 2023, 15:25
Данілов: У Чорноморського флоту РФ є два варіанти
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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов бачить два варіанти майбутнього для Чорноморського флоту РФ – добровільну або ж примусову самоліквідацію.

Джерело: Данілов у соцмережі Х

Пряма мова: "Найкращий і найбезпечніший вихід для збереження цілісності майнового-господарського комплексу міста Ахтіар (стара назва – севастополь) і прилеглих територій – добровільне затоплення.

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Славетні російські військові рефлексії – знищення власного флоту при наближенні противника – мають мати тяглість в часі й традицію наступництва.

В іншому варіанті – ЧФ РФ нарізатиметься за принципом салямі: процес болісний, але ЗСУ завдають високоточні удари виключно по об'єктах військової інфраструктури".

Що передувало: Міністерство оборони країни-агресора заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму вранці 22 вересня, начебто росіянам вдалося збити одну ракету та 2 безпілотники.

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Пізніше стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони РФ навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим безвісти".

На тлі вибухів в окупованому Криму командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук знову подякував пілотам Повітряних сил і потролив російську пропаганду.

Теми: ЧФ РосіїКримвійна
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